El Lugo, pendiente de Canella, Alende y el 'Puma'

El Lugo prepara el partido decisivo ante el Rayo Vallecano pendiente de la evolución de varios jugadores, especialmente de tres que son duda: Roberto Canella, Diego Alende y el panameño José Luis Puma Rodríguez.

El técnico rojiblanco, Rubén Albés, aseguró en rueda de prensa que el equipo ha tenido "una semana difícil" a nivel de lesiones.

Confirmó así la "duda" de Roberto Canella, que sale de una lesión y es el sustituto natural del lateral izquierdo Luis Ruiz, que tendrá que cumplir sanción por acumulación de amarillas.

También está en el alambre la participación del defensa Diego Alende, al que podría acoplar como lateral y que se había consolidado como central.

"Tenemos un buen lío montado, son futbolistas que venían jugando habitualmente, con buen ritmo de competición", dijo el preparador rojiblanco, quien consideró a Marcelo Djaló y Xavi Torres como alternativas en defensa y a Canella y el juvenil Luis Castro para el lateral izquierdo.

Otro jugador que cuyo concurso es dudoso es el del internacional panameño Puma Rodríguez, uno de los más desequilibrantes de la plantilla.

ALBÉS. Además, Rubén Albés, entrenador del CD Lugo, afirmó que su equipo va a necesitar "un partido perfecto" para ganar al Rayo Vallecano, único resultado que le sirve para amarrar la permanencia sin mirar a otros campos.

En una rueda de prensa telemática, el técnico consideró que se enfrentarán a un "equipo de mucho nivel, con muy buenos futbolistas, muy ofensivo, que intenta recuperar lo antes posible la pelota, lejos, y que es tremendamente peligroso".

"Nuestras opciones pasan por ser inteligentes, jugar con mucho corazón y con aspectos tácticos que tenemos que ajustar", declaró.

El preparador rojiblanco afirmó que no quiere saber los resultados de otros partidos que afectan al Lugo, al menos hasta que se acerque el final del encuentro.

"Cuando resten cinco minutos para finalizar, tengo gente de confianza a mi lado que nos dirá si algún tipo de resultado es interesante para nosotros o no. Si es interesante, se lo comunicaremos a los jugadores; si no, no. Tenemos que centrarnos en nosotros y no mirar fuera, porque eso es perder energía", comentó.

Albés afirmó que van a "necesitar un partido prácticamente perfecto para ganar en Vallecas" y romper una serie de siete meses sin ganar a domicilio, desde finales de octubre.

"Si nos centramos en los datos estadísticos, no podemos ser optimistas, pero para algo están las estadísticas, para romperlas. También llevábamos 16 o 17 jornadas sin ganar y lo conseguimos, también ganamos dos seguidos en casa y ahora nos toca el más difícil todavía, con esos datos en contra y esta semana difícil a nivel lesional", apuntó.

El entrenador del Lugo abogó por dejarse "la vida en cada acción, con pensamiento positivo" porque así tendrán "opciones de ganar el partido" y de salvarse.

"Si salimos a jugar con miedo y temor no tenemos absolutamente nada que hacer", advirtió el cuarto preparador del conjunto gallego esta temporada.