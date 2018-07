El Lugo paga el traspaso por Vieira porque debe ser un "futbolista importante"

El CD Lugo ha confirmado que ha tenido que afrontar un traspaso por el central portugués del Paços de Ferreira Miguel Vieira porque debe ser “un futbolista importante” en la plantilla, según ha explicado este miércoles en su presentación el director deportivo de la entidad gallega, Emilio Viqueira.

El club no suele acometer traspasos, pero en el caso de su nuevo central ha apostado fuerte para contratarlo. “Hemos hecho un traspaso con el Paços y se queda tres años con nosotros. Creemos que tiene que ser un futbolista importante con nosotros, que teníamos que reforzar bien esa parcela y por eso se ha hecho ese desembolso”, comentó Viqueira sin concretar el importe de la operación.

A Vieira le ha agradecido “las ganas e ilusión” que puso para incorporarse al Lugo y se mostró “muy ilusionado” con su fichaje, al tiempo que reconoció que el club está “abierto” a más incorporaciones.

El central portugués explicó que su “temporada fue buena” y dijo estar “feliz de incorporarse” al Lugo tras haber sufrido un descenso la temporada pasada con el Paços de Ferreira, un traspié que no quiere repetir. “El descenso supone un aprendizaje porque infelizmente sucedió y hay que volver más fuerte, con más sabiduría. Me ha servido para saber que no hay nada garantizado en la vida. No quiero volver a pasar por esa situación”, sostuvo.

Aseguró que hubo clubs portugueses que se interesaron por hacerse con sus servicios, pero en su país los equipos no están “muy bien económicamente y es difícil comprar jugadores de otros” conjuntos.

Por otra parte, indicó que su principal misión es “defender”, pero también ha destacado en su carrera por los goles en jugadas de estrategia. “Soy muy fuerte en el juego aéreo y a balón parado intento hacer todo para marcar”, manifestó el jugador luso.