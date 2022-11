Lugo-Mirandés: el duelo que no acaba

El polémico gol anulado a Chris Ramos contra el Mirandés, que le daba los tres puntos al Club Deportivo Lugo, ha levantado polvareda entre los aficionados rojiblancos y el entorno del club. Corría el minuto 84 cuando el centrocampista del Lugo controló un balón largo de Óscar Whalley antes de enviar el decisivo centro al delantero gaditano.

La mala suerte hizo que tras el control, el balón impactase de manera involuntaria en el brazo izquierdo de Clavería, en posición natural y por debajo del hombro. En primera instancia, tanto el árbitro como el linier, muy cerca ambos de la jugada, validaron el gol, pero desde la sala del VAR se avisó a Guzmán Mansilla, que acabó rectificando su decisión al considerar que la mano fue voluntaria.

Un criterio difícil de entender a tenor de las jornadas divulgativas que el colectivo arbitral llevó a cabo con los futbolistas antes del inicio de la temporada, en las que jugadas de estas características —mano involuntaria del jugador que da el pase de gol— se explicaron como legales. De ahí la indignación de Pablo Clavería en los minutos finales del partido.

Una situación que, coincide, además, en un partido en el que el Lugo fue gravemente perjudicado en varias situaciones, especialmente en una entrada que sufrió Ramos por parte de Barbu, que no fue señalada, y que por fortuna no lesionó al punta gaditano en su brazo izquierdo. Se da la casualidad de que se trata del mismo colegiado que expulsó al propio Chris Ramos por doble amarilla ante el Villarreal B, después una jugada muy rigurosa cerca del final del partido.

Pablo Clavería

El centrocampista del Lugo explicó que su mano previa al gol anulado al equipo gallego ante el Mirandés fue involuntaria, aunque le restó trascendencia. "A nosotros nos explicaron que si no meto gol y viene de un rebote debería ser legal. Cuando hablo con el árbitro en el campo me dice que es intencionada y yo le dije que es imposible porque me viene el balón alto y me molesta el sol", reveló el centrocampista rojiblanco después del partido.

Clavería bajó en tres cuartos de ataque un balón que sacó en largo el guardameta del Lugo, Óscar Whalley, el esférico le rebotó en la mano, centró al área y Chris Ramos cabeceó al fondo de la red en un remate inapelable.

El árbitro del encuentro dio validez al tanto en primera instancia, pero los responsables del VAR le mandaron revisar la acción en el monitor de la banda y el colegiado reconsideró su decisión.

Clavería incidió en que la mano es "totalmente involuntaria", que él controló el balón y este le fue a la mano, pero, al mismo tiempo, lo consideró un "lance del juego, porque a veces te pitan a favor y otras veces te pitan en contra, solo nos queda seguir trabajando en la línea en la que estamos y con la mejor actitud de todas".

"No lo he visto repetido porque no he querido cabrearme", afirmó el mediocentro, quien rescató como positivo haber dejado la portería a cero y haber sumado un punto más que permite al equipo de Hernán Pérez salir de los puestos de descenso durante, al menos, unos días.