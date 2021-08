Un Lugo mermado recibe a la prometedora Real Sociedad B

El Lugo se estrena en el Anxo Carro esta temporada mermado por las bajas y ante un aspirante a equipo revelación, la Real Sociedad B (17.00 horas), que ya dio el primer aviso en su debut en la Segunda División con una convincente victoria (1-0) ante el Leganés.

Los lucenses solo han cedido una derrota en sus diez anteriores inicios de temporada en el Anxo Carro en la categoría de plata y tratarán de mantener esa dinámica positiva en el filial de la Real Sociedad, después de la casi remontada en la primera jornada ante un Real Oviedo que se adelantó por partida doble en la primera parte pero que no pudo contener el ataque de los de Albés, que lograron un meritorio empate en los últimos diez minutos (2-2).

En la cita de esta tarde, Rubén Albés tendrá que contrarrestar las bajas, entre ellas la de José Ángel Carrillo, que anotó el primero de los dos goles ante el equipo asturiano en el debut lucense en la Segunda División.

Además de esta ausencia, importante aunque asumible después de la llegada de Joselu -el otro goleador ante el Oviedo, desde los once metros- el técnico tampoco podrá contar con Sebas Moyano, con una lesión de rodilla; y Pedro López, que tuvo que pasar por quirófano por una lesión de cadera.

Hay otros jugadores entre algodones que se perdieron la primera jornada de campeonato, como el recién llegado David Mayoral, con una dolencia en la rodilla, Juanpe Jiménez, con un esguince sufrido en el último partido de la pretemporada, y Alberto Rodríguez, que presenta unas molestias en la zona del pubis.

El equipo de Albés es consciente de que recibe a uno de los equipos llamados a ser la revelación de la categoría. Por ello, planteará, en principio, un equipo reconocible y similar al que salió de la partida en la primera jornada: Whalley en portería, una defensa de cuatro formada por Campabadal, Ros, Alende y Canella, un centro del campo compuesto por Xavi Torres, Fernando Seoane y Hugo Rama -mediapunta- y una delantera con Gerard Valentín y Chris Ramos en bandas y Manu Barreiro como única referencia en ataque.

El estilo de juego del "Sanse" -apelativo por el que se conoce al filial de la Real Sociedad-, obliga al técnico gallego a plantear un encuentro práctico, en el que el juego directo será el protagonista. Ros y Alende, además de Xavi Torres, que se incrustará entre centrales en fase defensiva, serán los encargados de buscar en largo a Barreiro para que el punta aproveche la llegada desde segunda línea de jugadores como Rama, Ramos o Valentín.

Además, Albés tiene opciones en el banquillo, como el goleador Joselu, que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de ataque, y otro de los recién llegados, un jovencísimo Jaume Cuéllar llamado a ser importante en el futuro a corto y medio plazo del club. En el centro del campo, las alternativas de Carlos Pita y Josep Señé , otro de los fichados en el mercado de verano, están sobre la mesa si Rubén Albés necesita mejor salida de pelota y más presencia física para tapar el juego del equipo rival.

Con todo, no es descartable que el preparador gallego opte por proteger su portería con una defensa de cinco, en la que Xavi Torres actuaría de tercer central. En este caso, el sacrificado sería un jugador de banda -Valentín o Chris Ramos-.

EL RIVAL. La Real Sociedad B, tras su convincente triunfo ante el Leganés en la primera jornada, quiere seguir soñando también en Lugo, con dudas motivadas por la convocatoria de Imanol Alguacil para el primer equipo, entre ellas la del goleador Julen Lobete, que marcó al Barcelona el pasado domingo.

El técnico realista, Xabi Alonso, depende de las necesidades de sus mayores, que juegan mañana ante el Rayo Vallecano, y Lobete es uno de los jugadores que podrían ser reclamados tras brillar en el Camp Nou pese a la derrota donostiarra (4-2).

Independientemente de lo que pase con el joven delantero, la Real B cuenta con buenos argumentos arriba tal y como mostró la pasada jornada con un Jon Karrikaburu que causó sensación, con solo 18 años, al hacer el gol del triunfo al Leganés después de un buen control y un remate certero desde dentro del área.

El navarro Javi Martón es otro de los delanteros que espera su oportunidad, tras ser el máximo goleador en la pretemporada pero la irrupción de Karrikaburu le ha quitado protagonismo en este inicio de temporada.

Xabi Alonso podría repetir un once titular en el que no estaban ni Luca Sangalli ni Roberto López, jugadores con experiencia que han bajado del primer equipo para reforzar al filial y que también pueden tener sus oportunidades en la capital lucense. Sin embargo, el técnico no descartó introducir nuevos "matices" en el juego de su equipo en su primer partido a domicilio en Segunda División.

Aficionados: público desde el primer partido de la temporada

El Anxo Carro albergará de nuevo público en sus gradas después de las dos últimas jornadas en casa de la temporada pasada, ante el Mirandés y el Cartagena, cuando se reunieron alrededor de 1.700 personas en el estadio rojiblanco.



2.835 asientos



El club anunció en sus redes sociales que habrá un total de 2.835 asientos disponibles en el estadio en el encuentro de este sábado. Reubicación El club pide a los aficionados que acudan al estadio con "suficiente antelación" porque se dará el caso de abonados que no podrán ocupar su asiento habitual y serán reubicados por personal auxiliar y de seguridad.



Además, el público solo se podrá sentar en los asientos disponibles y no se podrá levantar, ni siquiera en el descanso, salvo causa de fuerza mayor.



Medidas de seguridad



Los aficionados que acudan hoy al estadio deberán llevar mascarilla y respetar la distancia interpersonal de al menos metro y medio. Además, pasarán un control de temperatura.



La tienda oficial, abierta



Además, la tienda del Anxo Carro abre sus puertas para que los aficionados puedan adquirir productos oficiales del club.