El Lugo más versátil

La versatilidad como piedra filosofal. Esta condición marcará la creación de la plantilla, aún en construcción, del CD Lugo para la temporada 2023-2024. Así lo desveló este viernes Pedro Munitis en su primera rueda de prensa en solitario desde que se hizo responsable técnico del proyecto rojiblanco.

Los jugadores a las órdenes del preparador cántabro completaron las primeras nueve sesiones en el campo de O Ceao. Pese a los escasos entrenamientos conjuntos ya se comienzan a discernir algunos de los sistemas que pondrá a prueba ante la inminente proximidad de los partidos de pretemporada, el primero el 27 de agosto ante el Teruel en el Ángel Carro.

Munitis está satisfecho con el nivel que demuestran todos los jugadores, tanto los nuevos fichajes como los canteranos. "Es un momento importante para cargar a todos los niveles, tanto físico como técnico, táctico y mental. Estamos felices por el rendimiento que dan pese a la complejidad de algunos aspecto a nivel táctico. De lo que más contentos estamos es la actitud y la tolerancia al trabajo que tiene los jugadores desde el primer momento", dijo. La pretemporada no ha hecho nada más que comenzar y el técnico de Santander dotará a sus plantel de nuevos planteamientos sobre el verde con el paso de las jornadas.

El entrenador, de 48 años, inculca un estilo de juego donde prima la "versatilidad", por exigencias de la categoría, por ello en la presente semana ha insistido más en el apartado ofensivo en detrimento del defensivo.

Munitis quiere que su Lugo se convierta en "un equipo protagonista" siempre que sea posible. Debido a este factor, necesitará un equipo "lo más versátil posible" para adaptarse a las diferentes situaciones de juego que se encontrarán a lo largo de la Liga.

El entrenador es conocedor que tocará partidos donde deberán remar contracorriente y otros donde el equipo será el dominador. "Debemos ser capaces de contragolpear, en otros deberemos ser capaces de apretar en campo contrario, por eso aún hay mucho trabajo por hacer", explicó el cántabro.

Así, el sistema táctico elegido por el momento es el clásico 4-4-2, pero el libreto de Munitis comprende múltiples variantes. "Debemos esperar a la composición definitiva de la plantilla La estructura se adaptará a nuestros jugadores y capacidades. La idea principal es ser un equipo muy versátil y ser protagonistas siempre que se pueda", dijo.

Por ello, para el exjugador del Rácing de Santander, Real Madrid y Deportivo es indispensable formar un "equipo de soldados, que vayan todos en la misma dirección", un objetivo que se encamina con la llegada de las nuevas incorporaciones.

Unidad

Jaume Cuéllar es el único jugador que se mantiene en el plantel de la pasada temporada. Perdro Munitis reconoce que el papel del extremo izquierdo hispano-boliviano será fundamental para cimentar el buen ambiente y la unidad en el vestuario, que contará para ello con la ayuda de los veteranos Bernardo Cruz, que abre su segunda era en el club, y el ariete Willy Ledesma.

"Estamos súper felices del trabajo de Jaime. Físicamente es un animal. Está muy integrado y trabaja muy bien", señaló.

El entrenador del Lugo tuvo palabras para la última pieza, por el momento, en unirse a la odisea por la Primera RFEF, César Morgado. "Es un jugador zurdo. Para nosotros era muy importante incorporar al centro de la defensa a un hombre que fuese capaz de jugar a pie natural por ambos perfiles. Es bastante completo, rápido, valiente y capaz de salir entre líneas", aclaró.

dos partidos en casa. El CD Lugo recibirá a Teruel y Deportivo en las dos primeras jornadas ligueras. Esta casualidad del calendario no supone más presión para Munitis. "No me quita ninguna energía algo en lo que no puedo interferir. Es el calendario que hay. Me parece perfecto jugar en casa los dos primeros partidos de competición, al igual que si los jugáramos fuera", aseveró el cántabro.

Restan siete fichajes por realizar

Pedro Munitis desveló ayer que al CD Lugo todavía le restan siete fichajes para completar la plantilla de cara a comenzar la presente temporada en Primera RFEF. "Aún nos faltan siete jugadores por fichar. Serían dos medios centros, dos hombres de banda, dos segundos puntas y un delantero. La parte de atrás está prácticamente hecha" explicó. Esta cifra podría verse alterada si Carlos Torrado no se integra en el primer equipo, por lo que podría llegar otro jugador para competir por la titularidad del lateral derecho con Carlos Julio. El entrenador rojiblanco todavía no ha podido ver las evoluciones sobre el campo de Torrado, ya que el defensa sufre unas ampollas en los pies que han frenado su preparación.



Canteranos

Pedro Munitis tampoco se olvidó de los tres canteranos que también subieron al primer equipo esta campaña procedentes del Polvorín: Castrín, Antonetti e Idrissa. «Trabajan muy bien y se muestran muy receptivos a los nuevos sistemas y a lo que queremos de cada uno en el campo».



Amistosos

Los rojiblancos disputará seis partidos de preparación para «comprobar si vamos bien o mal, ver dónde hay que incidir». «Son partidos importantes para generar hábitos», dijo Munitis.