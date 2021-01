El Lugo más internacional con Bakary N'Diaye

Más prestigio para el club, un inconveniente en marzo. Calidad con pedigrí, pero una posible baja en el horizonte futuro. La llegada al club del defensa Bakary N'Diaye supone que el número de internacionales del Lugo se incrementa. Junto con el futbolista que juega con el combinado de Mauritania, el conjunto rojiblanco cuenta también con su compañero de selección Moctar Sidi El Hacen, el panameño José Luis Puma Rodríguez y el internacional por Guinea Bissau Marcelo Djaló. Incluso el delantero José Ángel Carrillo fue llamado por la selección de Filipinas en 2019.

En caso de que las convocatorias afloren en la próxima ventana Fifa, prevista para el mes de marzo, en concreto entre el 22 y el 31 de ese mes.

Entre esas fechas el Lugo tiene programados tres partidos. Dos de ellos ante rivales directos por la salvación: ante el Castellón y el Sabadell –el 21 y el 28 de marzo respectivamente– en el Ángel Carro, más el duelo del 31 de marzo en Las Palmas.

Los internacionales ya se perdieron varios duelos esta temporada. Especialmente preocupante fue la situación de El Hacen y Djaló, quienes tardaron más de la cuenta en incorporarse de nuevo a la disciplina del Lugo por problemas burocráticos y con los vuelos desde el continente africano en la última convocatoria de sus selecciones, en el mes de noviembre.

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, aseguró en aquel momento que las convocatorias de los internacionales podían ser un fastidio por no poder contar con ello, pero se mostró comprensivo al establecer que era el precio que había que pagar por contar con jugadores de calidad. "El que no quiera jugadores que se pierdan partidos por convocatorias internacionales, que no contrate jugadores internacionales", había establecido el de Toulouse, quien fue internacional por Túnez.

Esta realidad aumentará, por tanto, con la llegada de N'Diaye, quien tendrá ficha del filial pero podrá jugar con el primer equipo al ser menor de 23 años. N'Diaye ha sido llamado, junto con El Hacen, en las últimas convocatorias del combinado mauritano, con el que ha formado en 29 ocasiones y con el que ha marcado un gol. Por su parte, el centrocampista ha jugado con el equipo que dirige Coretin Martins en 32 ocasiones y ha anotado cinco tantos.

El otro internacional africano con el que cuenta el Lugo es Marcelo Djaló. A pesar de haber nacido en Barcelona, sus orígenes familiares le permiten ser convocado por Guinea Bissau, con la que ha formado en siete duelos oficiales.

El cuarto internacional convocado en el último año es José Luis Puma Rodríguez, quien es un fijo con la selección de Panamá, con la que ha jugado en 18 ocasiones.

CARRILLO Y FILIPINAS. Otro futbolista del cuadro lucense susceptible de ser llamado por una selección internacional es el punta José Ángel Carrillo, quien fue convocado por la selección de Filipinas en marzo de 2019 –llegó a participar en unas jornadas de convivencia en Bangkok– gracias a sus antecedentes familiares.

El bisabuelo de Carrillo era filipino, por lo que el delantero murciano recibió una invitación de esta selección asiática para enfundarse su camiseta e incluso fue convocado para unas jornadas de convivencia, tal y como relató su agente, José Joaquín Vigeras, en el diario La Verdad de Murcia.