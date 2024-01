0-1. El Lugo más apático del curso cae ante un excelso Celta B

AÑO NUEVO, mismos problemas en el seno del Club Deportivo Lugo. El cuadro que dirige Paulo Alves, que se estrenó este martes en el banquillo, sufrió una nueva y dolorosa derrota en casa, esta vez a manos de un Celta B que demostró por qué es el líder del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo de Claudio Giráldez fue, sin duda, la mejor escuadra que ha pasado esta temporada por el estadio rojiblanco y firmó una primera parte excelsa que le bastó para llevarse los tres puntos gracias a un solitario gol de Alfon en el primer cuarto de hora. El cuadro lucense, por su parte, firmó el peor primer tiempo del curso y aunque quiso reaccionar en la segunda parte, no tuvo ni la confianza ni el fútbol necesarios para hacer frente a un filial celeste que dio la sensación de que, si hubiera querido, habría regresado a Vigo con un botín mucho más amplio.

El tópico futbolístico de entrenador nuevo, victoria segura no funcionó este martes con un CD Lugo que no cauterizó ninguna de las heridas que le han hecho perder sangre y puntos en las últimas semanas. Es cierto que el equipo de Paulo Alves arrancó bien el partido, pero las buenas sensaciones no duraron más de cinco minutos, lo que tardó el Celta B de Claudio Giráldez en tomar el pulso al encuentro y hacerse con el dominio de la pelota.

Paulo Alves da instrucciones durante el encuentro. XESÚS PONTE

Un par de internadas de Víctor Narro –de lo poco salvable este martes– fue el único bagaje ofensivo rojiblanco en la primera parte. En cuanto el equipo de Giráldez agarró la pelota, el Lugo desapareció del partido. Ni Sabit, titular en la zona de mediocentro, ni Aguza –desdibujado en la presión y mal colocado–, ni Jozabed –apenas tocó balones en el primer tiempo– pudieron contrarrestar el vendaval de fútbol que desplegaron los pupilos de Giráldez.

Cambios de orientación, gestión de la pelota desde la base, presión adelantada, diagonales de los extremos, un delantero que bajaba a recibir y sacaba de posición a Morgado y a Castrín... en definitiva, un sinfín de situaciones tácticas bien ejecutadas que no solo propiciaron el 0-1 –gran disparo de Alfon en la frontal tras recortar a un jugador–, sino que también sacaron completamente al Lugo del partido.

La apatía rojiblanca fue la gran protagonista del primer tiempo. Tanto fue así que los aficionados albivermellos no dudaron en pitar al equipo en los minutos previos al descanso, ¿La única buena noticia? Que la diferencia de un solo gol en el marcador permitía a los de Paulo Alves soñar con meterse en el partido, aunque pareciese una utopía, con una jugada puntual tras el descanso.

El entrenador luso, testigo de la mala actuación de sus jugadores, quiso cambiar algunas cosas en el descanso y dio entrada a Nacho Quintana por un Sabit Abdulai que demostró demasiadas debilidades como pivote único.

La entrada del extremo ayudó a su equipo a posicionarse mejor sobre el terreno de juego. Quintana actuó primero de interior y de sus botas nacieron algunas de las pocas asociaciones que pudo emprender el Lugo en la segunda parte. Con el Celta dando un paso hacia atrás en lo defensivo, el cuadro rojiblanco dio uno al frente para tratar de inquietar la portería de César González de alguna manera. Lo intentó sobre todo a través de centros laterales, un recurso del que este martes abusó en exceso y del que no encontró rematador pese a las decenas de balones que sobrevolaron el área celeste.

Los cambios de Antonetti y Aranda, a falta de 15 minutos para el final, obligaron a los rojiblancos a arriesgarlo todo sobre el verde y a volcarse sobre la meta rival. Fue el único momento en el que sufrieron los de Giráldez, que sin embargo se mostraron muy sólidos en la defensa de área y de la frontal. Fuentes y Jorge González entraron en un final de partido bronco, que acabó con la expulsión de Javi Rueda por parte del Celta y con la quinta derrota del Lugo en su feudo. Nada cambia en 2024.

FICHA TÉCNICA

0 - CD Lugo: Tabuaço; Johaneko, Castrín, César Morgado, Alberto López; Sabit (Nacho Quintana, min.46), Jozabed (Jorge, min.88), Aguza (Aranda, min.74); Antoñín (Fuentes, min.88), Víctor Narro (Antonetti, min.74) y Willy Ledesma.



1 - Celta Fortuna: César; Javi Rueda, Manu Fernández, Yoel Lago, Joel López, Tincho (Antañón, min.73); Miguel Román, Damián Rodríguez; Alfon (Manu Garrido, min.88), Raúl Blanco (Fer López, min.73) y Pablo Durán (Bruno, min.62).



Gol: 0-1, m.14: Alfon.



Árbitro: Fernández Buergo (comité asturiano). Expulsó con tarjeta roja directa a Javi Rueda en el minuto 90. Además, mostró tarjeta amarilla a Johaneko (min.83) por parte del CD Lugo y a Tincho (min.69) por parte del Celta Fortuna.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada del grupo I de Primera Federación disputado en el estadio Ángel Carro.

