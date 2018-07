Una base de confianza que retocar con "cuatro, cinco o seis refuerzos" para tratar de mantener al Lugo en una Segunda División que será más difícil que nunca. El conjunto rojiblanco confirmó ayer su esqueleto básico para la próxima temporada, lo que descarta una revolución en la plantilla y apuesta por el continuismo en un vestuario consolidado y sano.

Junto al comunicado del Lugo, en el que mostraba el estado de la plantilla en el que quedan 22 jugadores con contrato en vigor, también se mostró en esta línea el director deportivo del club lucense, Emilio Viqueira, en el programa Galicia en Goles de la Radio Galega.

"Estoy contento con la base que hay", afirmó el compostelano en la radio pública. "Hay una base importante, con un vestuario muy bueno", indicó Viqueira, quien añadió que: "confío mucho en los chicos que se van a quedar. Ahora esperemos acertar en los fichajes".

Viqueira aseguró que el club intentará no desprenderse de ninguno de los futbolistas con los que cuenta Javi López, que serán el grueso de los 22 con contrato

El santiagués destacó que las incorporaciones "serán en todas las líneas". "Hay que buscar adelante y atrás, porque el año pasado el Lugo tuvo un déficit defensivo e intentaremos mejorar en cada faceta del campo", valoró.

De este modo, las incorporaciones serán en la portería, donde solo Juan Carlos cuenta con contrato en vigor; en la zaga, donde hace falta un central -tras las baja de Luis Muñoz, que retorna al Málaga- que acompañe a José Carlos, Josete Malagón y Bernardo Cruz -los laterales Campabadal, Leuko, Kravets y Luis Ruiz siguen y solo acaba cesión Lemos, quien ya firmó en la UD Las Palmas-; y la parte de arriba, donde apenas hay futbolistas de segunda línea más allá de Iriome y Campillo.

Las salidas de Fede Vico y Adriá Carmona, que finalizaron su relación contractual, junto con el fin de las cesiones de Nicolás Albarracín (quien retornará al Peñarol de Montevideo), Jaime Romero (que vuelve al Córdoba) y Sergio Díaz (que ya se recuperó de su lesión de rodilla en Madrid en las instalaciones del Real Madrid), dejaron en cuadro la zona avanzada del centro del campo.

Con contrato en vigor quedan futbolistas como Guille Donoso o Yelko Pino, cuya continuidad estará en el aire y lo más probable es una nueva cesión, así como la situación de Hugo Rama, que pasó por el Cerceda de Segunda B la pasada campaña y tendrá que ganarse un puesto en la pretemporada rojiblanca.

Sin embargo, donde el club centrará todos sus esfuerzos es en la zona de la delantera. Sabedores de que el gol es la clave de una permanencia holgada, los dirigentes rojiblancos se volcarán en un punta que pueda finalizar lo que genere el resto de un equipo con calidad para crear juego.

"Arriba hay que darle una vuelta e intentar encontrar a alguien con gol, porque creo que es lo que le ha faltado al Lugo estos últimos años quitando a Joselu", admitió Viqueira en Galicia en Goles.

Arriba tienen contrato Cristian Herrera y Escriche, mientras que se marcharon tras acabar cesión Francisco 'Polaco' Fydriszewski y Chuli. Además, Mario Barco finalmente no renovó su compromiso e incluso la semana pasada ya se comprometió de forma oficial con el Cádiz para las siguientes tres temporadas.

Con jugadores como Ramón Azeez en la órbita del Getafe, el ucraniano Vasyl Kravets con interés de equipos de Primera División y Juan Carlos con ofertas de fuera de España, el Lugo tendrá que trabajar para retenerlos. "Si vienen con la cláusula no podremos hacer nada, Ojalá no tengamos muchos terremotos este verano", señaló Viqueira en relación con ausencias imprevistas por la parte deportiva.