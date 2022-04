Lugo y Leganés se enfrentarán el próximo domingo (18.30 horas) en el Ángel Carro con el objetivo, a nivel general, de sumar los tres puntos y acercarse más a una permanencia que ambos acarician; y a nivel particular para romper el empate que ambos equipos cuentan en este momento, los dos con 45 puntos. Empate están ambos en la clasificación y empataron ambos en el partido de la primera vuelta, celebrado el 3 de octubre de 2021 en el estadio de Butarque. Con empate a uno terminó aquel encuentro tras los goles del japonés Gaku Shibasaki para los pepineros en el minuto 46, nada más comenzada la segunda parte, y José Ángel Carrillo por los rojiblancos en el 55. El murciano comenzaba ya a ser una de las principales opciones del Lugo de cara al gol. No ha parado desde entonces.

Incluso en el cómputo general de los dos equipos en el Ángel Carro en Segunda División la igualdad domina. Una victoria para cada equipo y un empate es el balance entre Lugo y Leganés. Una triunfo por la parte que sea romperá esa igualdad firmada por ambos equipos en la categoría de plata del fútbol español. Un empate, obviamente, ampliará el idilio del equilibrio entre ambos conjuntos.

Ambos equipos han firmado una temporada muy similar, aunque con matices. Ambos tienen la permanencia a tiro de piedra después de un curso que ahora parece apacible. No es así. Sobre todo por parte del Leganés, que ha vivido momentos de turbulencias en la primera vuelta liguera. Sufrir en las posiciones de descenso a Primera RFEF para un equipo que partía entre los favoritos al ascenso no fue fácil de digerir por parte de los directivos del Leganés, que el 30 de octubre pasado despidió al entrenador que iniciaba la temporada, Asier Garitano, el héroe del primer ascenso del equipo blanquiazul a la máxima categoría, y contrató el francotunecino Mehdi Nafti, preparador del equipo rojiblanco de septiembre de 2020 a marzo de 2021. Garitano, que no pudo alcanzar el ascenso para el Leganés la temporada anterior (cayó ante el Rayo Vallecano en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso), dejó el banquillo madrileño tras sumar solo 10 puntos de los 39 posibles en la actual.

Sin alardes pero con mejoría indudable, el Leganés de Nafti se ha olvidado ya de la zozobra del descenso, aunque el tren del ascenso pasó demasiado pronto por Butarque. Nueve victorias, ocho empates y seis derrotas (35 puntos) es la tarjeta de presentación de Nafti, que el domingo se enfrentará por primera vez con su anterior equipo. No es la suya una trayectoria de campanillas pero sí ha sido suficiente para que el equipo lograra el objetivo de la permanencia. Y es que así de feas se pusieron las cosas por Leganés allá por el pasado otoño, a día de hoy una pesadilla superada con creces.

Mucho más consistente, con menos aristas ni claroscuros, ha vivido el Lugo este curso en Segunda, un alivio para la sufrida afición rojiblanca, que las últimas temporadas se acostumbró a sufrir hasta el último segundo para que su equipo firmara el pasaporte para continuar un año más en el fútbol profesional. Con Rubén Albés, que cogió al Lugo al final de la pasada campaña y logró una permanencia que parecía imposible, el Lugo es hoy un equipo fiable, seguro, fuerte en defensa y efectivo en ataque, la de un equipo que tiene una cara muy reconocible lejos ya, eso sí, del cuadro que dominaba la posesión en cada partido en la ya lejana era Quique Setién. Hoy el Lugo mira de cara a la permanencia con tranquilidad. Desde luego que la parroquia rojiblanca no conocerá este año el chute de adrenalina anual tras la última jornada pero a veces vivir con sosiego también es necesario. El salud del corazón de todos lo aprobará. Seguro.