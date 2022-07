El Lugo justifica la salida de Ros al Albacete por falta de "compromiso"

El Lugo ha aclarado, a través de su director deportivo, Carlos Pita, la salida del central Juan Antonio Ros al Albacete y ha revelado que el jugador no quería continuar en el club y que su compromiso no era el que el equipo lucense requiere.

El excapitán del Lugo ha admitido que tanto el entrenador de esta temporada, Hernán Pérez, como la dirección deportiva contaban con Ros "después del rendimiento que dio la temporada pasada hasta lesionarse".

Pita ha afirmado que el jugador "está lesionado" desde la recta final del curso 2021/22 y "pensaba que iba a jugar antes".

"No está cien por cien convencido y, cuando llega la posibilidad de salir al Albacete nos transmite que no quiere seguir en el Lugo. Detectamos que su nivel de compromiso no va a ser el que necesitamos para competir y ahí se empieza a hablar con el Albacete para buscar un traspaso. Lo mejor para él, el grupo y el club es que saliera", ha comentado el responsable del área deportiva.

El excapitán del Lugo, que se retiró a la conclusión de la temporada pasada, ha considerado que es "primordial" fichar un central y, "probablemente", un segundo jugador para esa posición si el mercado y el límite salarial lo permiten.

Pita también ha revelado que la otra demarcación que urge reforzar es la delantera y ha dicho que no ve "urgente" el lateral derecho tras el fichaje de Jordi Calavera.

Neyder Lozano

El colombiano Neyder Lozano, nuevo defensa del Lugo, se mostró agradecido al club por la oportunidad que le ha dado de "demostrar el jugador" que fue y retomar la carrera que quedó truncada por una grave lesión de tibia que sufrió en 2019.

El futbolista, que estuvo unos días a prueba tras finalizar su etapa en el Granada, convenció al Lugo para firmar un contrato por dos temporadas.

"Algo que me ha caracterizado en mi carrera es el trabajo porque con eso estás más cerca de conseguir las cosas. Estoy agradecido al Lugo por la oportunidad que me ha dado de volver a demostrar el jugador que he sido. Vengo a ser uno más y trabajar", declaró en una rueda de prensa.

Lozano, que destacó con el Elche en LaLiga Smartbank y llegó al Granada en LaLiga Santander, dijo estar convencido de que reactivará su carrera en Lugo en la categoría de plata.

"Tenía mucha confianza en mí. Sé mis condiciones a pesar de llevar tres años parado, mi nivel, y he venido a un club que me ha brindado esa confianza. Espero estar a la altura de las expectativas", indicó.

El jugador colombiano afirmó que el Lugo se le presentó como "un buen lugar para seguir creciendo" después de "tres años sin jugar", y se consideró "una persona alegre, que intenta transmitir energía muy positiva".

El director deportivo del Lugo, Carlos Pita, valoró la "experiencia" de Lozano en el fútbol español y afirmó que la intención es que vuelva a "mostrar ese nivel que le llevó a fichar por un equipo de Primera y que la lesión está completamente olvidada".

Pita puso en valor "el grandísimo futbolista que es" Lozano, al que definió como "contundente, fuerte y agresivo", también con jerarquía en la defensa.

"Nos va a ayudar mucho en esa línea defensiva, con mucha comunicación. Se integró muy bien al vestuario, es alegre y parece que lleva muchos años en el club. Está muy comprometido. Creemos que puede ser uno de los referentes en defensa", sostuvo Pita.