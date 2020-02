El Lugo se juega otra final en Fuenlabrada

Mantenerse a flote. Seguir nadando aún cuando el mar se enoja en la zona baja de Segunda División y amenaza con un temporal mayor. Reducir el oleaje y avistar la tierra es el objetivo del Lugo, que encontró un pequeño bote salvavidas ante el Elche hasta que Nino le abrió una vía de agua que envió al cuadro rojiblanco de nuevo al peligro. Ganar este domingo (12.00 horas) al Fuenlabrada supondría un alivio a la situación de un equipo que pelea por alcanzar la zona segura.

Llegar a la playa y dejar de correr el riesgo de ahogarse en la Segunda B está a tiro de tres puntos, los que marca el Oviedo, equipo en la frontera de la salvación tras perder ayer con el Alcorcón (1-2).

Nueve partidos sin ganar

El Fuenlabrada juega inmerso en una racha de nueve partidos sin ganar

Pero no solo los asturianos o los andaluces son los enemigos a batir. El Extremadura, igualado a los rojiblancos con 26 puntos, y el Albacete, con 29, son clubes a los que superar, aunque ambos se encuentren en la zona de descenso. Los de Almendralejo juegan en Ponferrada, mientras los manchegos lo hacen en Miranda.

Pero antes de sacar la calculadora, el Lugo debe superar a su rival para sumar de tres en tres y sacarse el lastre del empate del empate ante el Elche. El 2-2 frente a los ilicitanos tuvo sabor a derrota. El 2-0 a falta de apenas cinco minutos para el final, con el partido controlado, era la inyección de moral y de triunfos necesaria para un colectivo que se maneja en la parte peligrosa de la clasificación, que solo ha ganado un duelo con su nuevo entrenador y al que la necesidad de reacción aprieta.

Pero el desacierto defensivo lucense y la puñalada de Nino supuso una hemorragia de más de dos puntos. Supuso el dolor de ver que la suerte se pone en contra una vez más y que el impulso del marcador a favor se le negó al equipo.

El Lugo solo ha sumado un triunfo en los últimos doce partidos. No le va mucho mejor al Fuenlabrada, que enlazó nueve partidos sin vencer a su rival y no sabe lo que es tener un marcador a favor al final del encuentro desde que ganara al Cádiz en casa el 1 de diciembre. Esa falta de victorias sacó a los madrileños de los puestos de play off de ascenso, aunque tiene un colchón todavía amplio sobre la parte baja.

SIN MANU BARREIRO. El técnico del Lugo, Curro Torres, convocó a veinte jugadores para viajar a Fuenlabrada. No estarán el sancionado Leuko, los lesionados Canella, Gerard Valentín y Carlos Castro, mientras que Manu Barreiro tampoco fue parte de la convocatoria.

Con la duda de Djaló o Josete en el centro de la zaga y el retorno de Kravets al lateral izquierdo como novedades, es posible que Torres opte por un once similar al que rindió bien ante el Elche salvo los últimos minutos.

De este modo, Cantero seguiría bajo palos, con Campabadal, Peybernes y Kravets fijos en defensa. Jaume Grau formaría como pivote, con Álex López y Jaime Seoane como volantes para formar en la segunda línea. Por delante, Yanis optaría a seguir siendo un punzón en la izquierda, mientras Cristian Herrera estaría en la derecha con Carrillo como punta.

Desplazamiento. Un centenar de aficionados en las gradas