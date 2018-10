El Lugo no se impone al Cádiz desde que frustró el ascenso de los andaluces

El CD Lugo no ha vuelto a imponerse a su próximo rival, el Cádiz, desde que frustró el ascenso de los andaluces a Segunda División en la temporada 2011/12.

Los gaditanos se han llevado la victoria en sus dos últimas visitas al campo del Lugo por idéntico marcador, dos victorias por la mínima (0-1).

La primera fue en la temporada 2016/17 con un gol de Álvaro García a los 63 minutos de partido y la segunda, el curso pasado con un penalti que transformó Barral.

Al Lugo le ha ido mejor con el Cádiz a domicilio con dos empates, ambos por 1-1, en sus visitas al Ramón de Carranza en Segunda División.

La última victoria de los rojiblancos ante el Cádiz se remonta al partido de ida de la promoción de ascenso a Segunda División en la temporada 2011/12.

Carlos Pita, el único de aquella plantilla que sigue en el equipo gallego, Belencoso y Quero anotaron los goles de los lucenses, mientras que Óscar Pérez marcó el de los andaluces en los últimos minutos.

En el partido de vuelta, en el Ramón de Carranza, el Cádiz le devolvió el 3-1, pero en la tanda de penaltis la eliminatoria, y el ascenso, cayó del lado rojiblanco.

Lazo: "Miramos hacia arriba, no hacia abajo"

José Carlos Lazo, centrocampista del Lugo, ha afirmado que el equipo gallego debe ser ambicioso y, tras haber ganado al Nàstic (1-0) el pasado fin de semana, mirar "hacia arriba y no hacia abajo", donde está su próximo rival, el Cádiz, que visita el Anxo Carro en posiciones de descenso.



"Si podemos alejarnos de los de abajo, mejor, pero miramos hacia arriba, no hacia abajo. El partido será muy difícil independientemente de la situación clasificatoria del Cádiz", comentó en rueda de prensa.



Reconoció que el partido será "especial" para él por ser el equipo de la provincia en que nació, pero al mismo tiempo se lo toma con profesionalidad y por eso deseó machacar a los andaluces, que visitan el Anxo Carro en posiciones de descenso.



"Va a ser especial para mí. Nunca he jugado en el Cádiz, pero enfrentarme al equipo de mi ciudad es bonito. Vamos a conseguir los tres puntos y a machacarlos", aseguró.



Lazo auguró que el Cádiz va a ser "muy agresivo" en el Anxo Carro por la necesidad que tiene de salir de las posiciones de descenso y pronosticó que "va a ser muy bonito y competido".



"Sorprende que el Cádiz esté abajo porque la temporada pasada fue muy buena, pero para nosotros mejor porque tenemos que estar por encima de ellos y ganar sí o sí", dijo.



A nivel personal, dijo que está "bastante bien, cómodo, tranquilo y con confianza de seguir mejorando y aportar lo que pueda" al Lugo.