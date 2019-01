Lugo y Granada llegan a un acuerdo para el traspaso de Bernardo Cruz

El CD Lugo y el Granada CF han anunciado este miércoles el acuerdo al que han llegado para el traspaso del central Bernardo Cruz, que se comprometerá con los andaluces hasta 2021 siempre que supere el reconocimiento médico. Los dos clubes explican que el defensa cordobés se marcha al Granada traspasado, pero no concretan el importe de la transferencia.

El pasado domingo, tras el partido con el Deportivo, el de la despedida de Bernardo Cruz con la camiseta rojiblanca, el entrenador del Lugo, Alberto Monteagudo, reconoció que había "algún equipo interesado" y avanzó que podría salir en el mercado invernal, al tiempo que matizó que, si salía, sería con un "traspaso", aunque fuera "pequeño".

Bernardo Cruz llegó al Lugo en 2017 procedente del Sevilla Atlético, donde coincidió con el actual entrenador del Granada.

Como rojiblanco, disputó 43 partidos, 40 de ellos en la Liga 1/2/3, y marcó un tanto, precisamente ante su anterior equipo, el Sevilla Atlético, la temporada pasada.

En el curso actual, ha participado en once partidos, ocho de Liga, competición en la que ha sumado 558 minutos.

Cruz empezó la temporada como titular con Javi López, pero se cayó del once después de la quinta jornada y en el campeonato de Liga no volvió a la alineación hasta la decimoquinta, ante el Córdoba, ya con Alberto Monteagudo como técnico.

Desde entonces, jugó en la Copa del Rey con el Levante como titular, fue suplente ante la UD Las Palmas en el decimoséptimo encuentro del campeonato a principios de diciembre y, ante las bajas de Miguel Vieira y Josete Malagón, volvió al once ante el Deportivo.

El Lugo le agradece "su ejemplar dedicación y profesionalidad durante su vinculación a la entidad" y le desea "mucha fortuna en su nueva etapa profesional".

El Granada ha confirmado que el central se ha comprometido por lo que resta de temporada y otras dos, pendiente del correspondiente reconocimiento médico.

El conjunto andaluz le considera "un defensa central de envergadura física, con buen juego aéreo y facilidad para la lectura táctica del juego" y destaca también su "buena salida de balón y golpeo en largo".