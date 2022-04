Acabar lo más arriba posible en la clasificación. Ese es el objetivo del Club Deportivo Lugo en las seis jornadas que restan en la temporada 2021-2022, en la que la permanencia virtual es una realidad y la matemática caerá por su propio peso. Así acaba de hablar para los medios uno de los pesos pesados del conjunto rojiblanco, el mediocentro Xavi Torres.

"Es un orgullo ver cómo la afición está con nosotros. Quedan seis partidos, queremos conseguir batir el récord del club en la categoría, y darles una alegría final importante. Están demostrando mucho, notamos su apoyo en todo momento", ha dicho el centrocampista del Lugo, que también ha explicado que su última lesión, en el sóleo, está superada. "La lesión fue una pena, me cortó una progresión de partidos buena. Estoy contento a nivel individual y colectivo por el año que hemos hecho, nos queda el esprint final. Queremos quedar lo mejor posible, está claro", ha comentado.

Xavi Torres ha elogiado al entrenador del Leganés (rival del equipo rojiblanco el domingo a las 18.30 horas en el Ángel Carro), Mehdi Nafti, que lo fue del Lugo la pasada temporada hasta de que fuera despedido. "Lo vamos a tener enfrente y va a ser raro para nosotros. Nafti aportó mucho en el Lugo, por su carácter, por lo que transmite. En cualquier caso lo más importante para nosotros es sumar los tres puntos. Vamos a ir por ellos para dedicárselo a nuestra afición, que es extraordinaria", señala Torres, que espera un partido realmente complicado para su equipo. "Es un equipo difícil. Desde que llegó Nafti al equipo ha firmado números de play off. Es un rival complicado, de los más fuertes de la categoría".

El centrocampista de Jávea fue preguntado por su situación física a sus 35 años de edad. "Me encuentro súperbien. Afortunadamente me he recuperado del todo de la lesión y quiero olvidar lo del sóleo. Fue una pena por los partidos que llevaba jugados, pero eso ya es historia y ahora lo que nos importa es acabar de la mejor forma posible los seis partidos que nos quedan de esta temporada. Esa es nuestra motivación en este momento", afirma Torres.