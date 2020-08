El Club Deportivo Lugo espera acontecimientos y, de momento, prefiere no pronunciarse sobre la posibilidad de que la próxima Liga Smartbank esté compuesta por 24 equipos y no por los 22 habituales. El lío desatado en el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada ha desencadenado una tormenta de comunicados y opiniones que, aunque se solucionará en próximas fechas, ya ha generado un reguero de opiniones, la mayoría en contra, de que se amplíe el número de equipos y, por consiguiente, la próxima Segunda División se alargue hasta las 46 jornadas con la salvación –por vía administrativa– del Deportivo y del Numancia.

El club rojiblanco prefiere mantener cautela y mantenerse al margen. En el Lugo prefieren esperar a un comunicado oficial por parte de las diferentes instituciones implicadas –Federación Española, Liga y Consejo Superior de Deportes– antes de pronunciarse sobre la posibilidad de que se amplíe el número de equipos para solucionar las quejas emitidas por el Numancia y, sobre todo, el Deportivo.

Pese a todo, son varios los equipos que, aunque no oficialmente, sí han dejado entrever su postura sobre esta "extraordinaria situación", como apunta el periodista tinerfeño de El Dorsal, Fer Palarea. "En Tenerife, el sentir de la afición, de los periodistas y del club es que se están aprovechando de una situación sanitaria para buscar fuera del campo lo que deberían haberse ganado dentro del campo".

Para Palarea, una posible Liga de 24 equipos en Segunda perjudicaría al Tenerife "y al Las Palmas", por la circunstancia de insularidad que comparten ambos clubes. "Una Liga de 46 jornadas que además será más corta por la Eurocopa 2021 conllevaría muchos más desplazamientos y partidos entre semana. Sería una locura para clubes como el Tenerife y el Las Palmas", indica el periodista.

En la misma línea se expresa Miguel Sánchez, periodista madrileño que sigue el día a día del Alcorcón. "Los ingresos televisivos se dividirían entre más equipos y el Alcorcón, como el Lugo y otros clubes, sería uno de los grandes damnificados. Además, al tener una plantilla corta le perjudicaría mucho jugar cuatro jornadas más".

Javier Martín, periodista del diario As que sigue la actualidad del Leganés, explica que el club madrileño está muy pendiente de cómo se termina jugando el play off de ascenso. "Si no se juega en las condiciones establecidas, el club actuará y planteará un recurso", asegura.

Respecto a una posible Liga de 24, Martín lo tiene claro. "Al Leganés no le hace gracia bajar a Segunda y tener que jugar 46 partidos, pero es un club poco beligerante administrativamente y no parece que vaya a hacer ruido en este aspecto".

Quejas. Para el Extremadura es una "injusticia"