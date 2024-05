Lugo se empapa de motocross con la prueba del Mundial

El primer día de competición en el Gran Premio de Galicia de motocross que acoge Lugo, la cuna del campeón del mundo de MXGP Jorge Prado, trajo al circuito que lleva su nombre a miles de personas en una jornada marcada por la excelente climatología que hizo que desde primera hora de la mañana el trazado se inundase de fanáticos del motocross.

Uniformados con las gorras, camisetas y banderas oficiales de las distintas escuderías que componen la parrilla de salida, los aficionados copaban las mejores posiciones en cada una de las curvas y zonas de salto de un circuito de 1.550 metros ubicado en un pinar donde resguardarse de los 28 grados que se registraron en Rubiás.

Una cuadrilla de amigos llegada desde Jumilla, Murcia, pertrechados con montera, muletilla y traje de luces, animaba el ambiente. Este grupo compuestos por diez 'toreros' lucía el número 61 y el rojo del héroe lucense de las dos ruedas. "Seguimos a Jorge desde que ganó el Mundial de 65 cc. Es el mejor y es el gran favorito para ganar esta prueba", aseguraba Víctor Lozano, quien hablaba jaleado por sus colegas de la tauromaquia que tributarán a Prado un homenaje desde la tribuna antes de la primera manga de este domingo. "Para celebrar el campeonato del mundo de Jorge, porque se lo merece. Es el primer español en conquistarlo", comentan.

La belleza del trazado lucense ha sorprendido a los aficionados, así como el ambiente, que respiraba motocross mundialista por primera ocasión. "El circuito de Lugo es espectacular porque se vive a pie de pista, como tiene que ser. El resto de grandes premios las carreras se viven desde la tribuna, sentados".

Justo al lado de una de las curvas más serpenteantes se encontraban apostados un grupo de fanáticos belgas que no daban tregua a una nevera que se iba quedando huérfana de cervezas con el paso de las vueltas de los pilotos. David, uno de estos ya colorados espectadores, no daba crédito. "Es la primera vez que vemos un circuito como este. En Bélgica los circuitos son en sitios más oscuros, sin sol; es fenomenal. Es un trazado que me recuerda a los circuitos de mi país cuando era pequeño y corría motocross".

Justo en la silla plegable de al lado, su amigo Patrick asentía a los comentarios de su compañero. "Espero que esta prueba se repita durante más años, porque nos encanta como está montado todo, y la ciudad también. ¡Y cómo se come!", esgrimía el bigotudo aficionado belga.

La actividad era frenética dentro y fuera de la pista, con las mangas de las categorías de MX125. MX2 y WMX. En esta última, la española Daniela Guillén, subcampeona del mundo, logró el segundo puesto en la parrilla de este domingo jaleada por los miles de aficionados de todo el mundo, y especialmente de España, quienes no tuvieron tiempo para aburrirse.

Comida y souvenirs

Porque aparte del espectáculo que proporcionaban las carreras, la zona expo era uno de los lugares de peregrinación por los fans, hambrientos tanto de la burguers, pizzas y demás platos que se despachan sin cesar desde los food trucks. También tenían mucha vida las zonas donde adquirir algunos de los múltiples productos de merchandising y promoción de sus escuderías favoritas.

Una imperfecta línea de conos regulaba el tráfico interior, con las incesantes idas y venidas de pilotos motorizados, que entraban y salían de la pista mezclados con las oledadas humanas, junto a los mecánicos acoplados a los quads de abastecimiento de piezas. Un caos bajo control en el paddock.

La firma de autógrafos de Jorge Prado. CARLOS CASTRO

Autógrafos

Jorge Prado era el piloto más aclamado por los aficionados que se aseguraban una excelente visión desde alguno de los rincones del paisaje de Rubiás. El campeón del mundo dedicó más de media hora a firmar centenares de autógrafos en el stand de GreenlandMX, uno de sus patrocinadores, donde tuvo tiempo para analizar sus sensaciones sobre el ambiente y la pista. "En casa y con este apoyo tengo que correr al cien por cien. La lluvia le vino bien a la pista, ayudó a que se asentará la tierra".

Los horarios de la prueba

Domingo

09.20 ▶ Vuelta de reconocimiento EMX125

09.40 ▶ Segunda manga EMX125.

10.25 ▶ Calentamiento MX2.

10.45 ▶ Calentamiento MXGP.

11.10 ▶ Vuelta reconocimiento WMX.

11.30 ▶ Segunda manga WMX.

13.15 ▶ Primera manga MX2.

14.15 ▶ Primera manga MXGP.

16.10 ▶ Segunda manga MX2.

17.10 ▶ Segunda manga MXG

