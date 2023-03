2-0. Un Lugo digno no puede sumar ante el Cartagena

No fue suficiente con querer. No bastó con la intención de competir, con las ganas de agradar, con la voluntad de rendir para ganar. No le llegó al Lugo con el orden y la energía que trajo Íñigo Vélez para puntuar ante un Cartagena demasiado superior. La derrota a orillas del Mediterráneo deja al conjunto rojiblanco boqueando sobre la cubierta, sin apenas opciones de soñar con un objetivo lastrado por la crisis de resultados, que eleva a doce los duelos sin victoria.

Debe esperar a la jornada de este fin de semana para echar unas cuentas que parecen el corredor de la muerte, con el destino de un reo que ve la soga demasiado cerca cada segundo que pasa. Pese a todo, el Lugo de Íñigo Vélez quiere caer con dignidad. Se lo deben a sus aficionados y a ellos mismos. Como este viernes en Cartagena.

Sobrevivir a toda costa. Aguantar en pie para esperar el momento adecuado. Respirar, aunque fuera de forma entrecortada, con el resuello agotado de tanto correr. El Lugo solo pudo optar por la supervivencia en la primera parte, en la que Whalley y las malas decisiones del Cartagena impidieron la ventaja aurinegra.

Salió con el mismo espíritu defensivo, con el dibujo impoluto y el once habitual de Íñigo Vélez. Repitió jugadores salvo por la obligación de suplir al lesionado Bruno Pirri. Fue Castrín el que ejerció de compañero de Alberto Rodríguez y Loureiro en el centro de la zaga. Calavera y Andoni fueron los carrileros, aunque sin la opción de vivir en la larga distancia, con la firme necesidad de evitar que las bandas del Cartagena dañaran. Pero tanto Calero como Jairo supieron contrarrestar el esfuerzo de los laterales con llegadas y centros constantes.

El trío de la medular apenas pudo crear para unos inéditos Avilés y Sebas Moyano, demasiado solos para batallar contra un ejército local superior en habilidad y efectivos.

En ese combate perdido del balón, el Lugo peleó frente al monopolio del Cartagena, egoísta y acaparador de la posesión, hábil para mover el cuero y encontrar a unos futbolistas efervescentes en ataque y en la presión tras pérdida. La ambición y las ganas del cuadro dirigido por Luis Carrión enviaron a los lucenses a su propio terreno, de donde apenas salieron en un par de acciones. La más clara, en el descuento del primer acto en una contra de Sebas que Andoni López malgastó con un tiro favorable que envió a las nubes.

El resto de los minutos solo pudo resistir. Se las apañó con Whalley, que intervino ante disparos débiles de De Blasis y Borja Valle y otros más serios del punta berciano y Jairo.

Tuvo la fortuna de las malas decisiones de Poveda, que disparó cuando debió pasar a Valle en área pequeña tras una pérdida de Carbó en el minuto 3 y un error en un mano a mano en el que no supo tomar la decisión correcta.

La diferencia de talento permitió al conjunto local ser efectivo tras el descanso para llevarse los tres puntos

El duelo no se modificó tras el descanso. El Lugo no dio un salto hacia adelante, no pudo ni siquiera intentarlo porque a los nueve minutos ya estaba en desventaja. Un pase al desmarque de Jairo le permitió al extremo plantarse solo ante Whalley y dejar el cuero a Poveda. El punta lo empujó a la red sin oposición.

No se vino abajo el conjunto rojiblanco. Tuvo la dignidad de no rendirse. Tuvo la intención de pelear y luchar, aunque fuera en la desventaja de talento entre los dos equipos.

Cambió de sistema Íñigo Vélez con la entrada de Zé Ricardo para mantener la zaga de cinco pero jugar con tres arriba. La modificación le permitió llegar, meter en tímidos apuros a un enemigo que había vivido demasiado cómodo.

Aparecieron Sebas y Avilés, se añadió la segunda línea con Carbó y el cuadro visitante probó con disparos inocentes a Escandell.

Pero se quedó en eso, en no deprimirse, en no caer arrodillado sin más opción que el lamento. Quiso batallar, pero se encontró con un Jairo que fue indetectable en el océano de espacios entre la medular y la zaga de cinco.

Ortuño, de chilena, obligó a Whalley a intervenir antes de que en el tramo final, a falta de dos minutos, el conjunto aurinegro acabara con cualquier atisbo de resistencia. Un pase perfecto a Franchu le permitió al jugador del cuadro local plantarse ante el meta aragonés y batirlo con un tiro cruzado. Game over en el Mediterráneo y puede que a la categoría.

Ficha técnica

Cartagena: Escandell, Calero, Olivas, Farru, Datkovic, Eteki (Mikel Rico, m.62), Pepe (Sangalli, m.85), De Blasis, Jairo (Franchu, m.80), Poveda (Ortuño, m.62), Borja Valle (Ferreiro, m.80).



Lugo: Whalley, Calavera (Scepovic, m.77), Loureiro, Alberto, Andrés Castrín (Pantic, m.63), Andoni López, Carbó, Clavería (Cristian, m.87), Gui Guedes (Zé Ricardo, m.63), Sebas Moyano, Javi Avilés.



Goles: 1-0, m.54: Poveda. 2-0, m.88: Franchu.



Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (C. Andaluz). Amonestó a Poveda, Eteki, Datkovic por el Cartagena y a Castrín y Avilés por el Lugo.



Incidencias: Partido disputado en el estadio de Cartagonova.