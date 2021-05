Ganar en Vallecas o esperar un nuevo milagro. Ya no quedan más opciones. El Club Deportivo Lugo se juega la vida este domingo (21.00 horas) en el encuentro más importante de su historia reciente. Los jugadores de Rubén Albés han llegado vivos a la última jornada de Segunda División, algo que parecía casi imposible cuando el técnico vigués se incorporó al equipo lucense tras el despido de Luis César Sampedro, y dependen de sí mismos para mantener la categoría ante un Rayo Vallecano que, para desgracia rojiblanca, también tiene algo en juego, nada más y nada menos que un puesto en el play off para regresar a la máxima categoría.

Más que nunca, el de esta noche es un partido a vida o muerte. El Lugo, por azares del destino, conoce perfectamente la difícil situación que afrontará en el estadio de Vallecas. No es la primera vez que está a 90 minutos de seguir en Segunda División y, de hecho, jugadores como Carlos Pita o Fernando Seoane —este último apunta a la titularidad ante el Rayo— ya vivieron contextos similares en el equipo rojiblanco, como el último partido de la temporada 2013-14, con Quique Setién en el banquillo y ante el Mirandés —el Lugo logró la victoria y la salvación con un gol del propio Pita— o el duelo de la pasada campaña, ante el mismo rival y en el mismo escenario, decidido con dos tantos de Cristian Herrera en el segundo tiempo.

La de esta noche será la última prueba de fuego para un equipo que a mitad de temporada se encontraba en una posición cómoda pero que ha firmado una malísima segunda vuelta que lo ha hundido en la clasificación. De coquetear con los puestos de ascenso a caer en los infiernos, pero con la gran ventaja de depender de sí mismo para lograr el objetivo. Para ello, los de Albés han sumado siete de los últimos nueve puntos en juego —frente al Mirandés (2-1), Albacete (1-1) y Cartagena (2-1)— que le han permitido salir de manera virtual de unos puestos de descenso que parecen el camarote de los Hermanos Marx, puesto que Sabadell, Logroñés y Alcorcón también tienen opciones, como el Lugo, de ser el próximo año equipo de Segunda División.

El Lugo tiene el golaverage ganado al Logroñés y perdido ante Sabadell y Alcorcón

DIFERENTES ESCENARIOS. Con el Castellón y el Albacete ya descendidos, el Lugo se ha marcado el objetivo de no ocupar ninguna de las otras dos posiciones que obligan a perder la categoría. Si ganase, el equipo de Albés se quedaría en la categoría, pero si empatase o perdiese, también tendría opciones de mantenerse siempre y cuando los resultados de los partidos del Alcorcón, Logroñés, Sabadell le sean favorables.

En el caso de un empate, el Lugo podría ser alcanzado en la tabla si el Logroñés supera al Las Palmas, o si el Sabadell gana al Mirandés.

Una derrota en Vallecas obligaría a que tuviera que fallar todos los rivales que tiene por detrás en la clasificación. De ocurrir un triple empate con riojanos y catalanes, se salvaría el Sabadell, ya que todos habrían sumado cinco puntos en los duelos particulares y habrían ganado los particulares unos a otros, y por tanto habría que recurrir al golaverage general, que sería muy favorable al Sabadell (-10 por -16 del Lugo y -24 del Logroñés). Por último, de sumar puntos tanto el Logroñés como el Sabadell, ambos pasarían en la tabla al Lugo si este cae en su partido de Vallecas.

AUSENCIAS. El Lugo no podrá contar con todos sus efectivos para el duelo más importante para la temporada. Luis Ruiz causa baja por sanción y, además, tanto Diego Alende como Roberto Canella llegan entre algodones al duelo que se disputa esta noche en Vallecas. Con todo, y ante las importantes ausencias, el lateral izquierdo asturiano podría volver a la titularidad, siempre y cuando Albés no opte por un jugador a pierna cambiada (podría ser Campabadal o Iriome) o no eche mano del juvenil Luis Castro.

Por ello, y teniendo en cuenta el rendimiento de sus jugadores en los últimos tres partidos, el Lugo formará, casi con total seguridad, con un 4-2-3-1 comandado por Cantero en portería, con una defensa formada por Cambapadal, Venancio, Djaló —regresaría al equipo ante la duda de Alende— y Canella; un doble pivote con Fernando Seoane y Xavi Torres, y una delantera formada por Gerard Valentín y Puma en las dos bandas, Hugo Rama como enganche y Manu Barreiro como única referencia en ataque.

Un once de garantías, con experiencia y físico para aguantar un partido de máxima tensión, y que contará con opciones en el banquillo como Juanpe, Cristian Herrera, El Hacen, Appiah o Chris Ramos, los encargados de cambiar el partido en la segunda parte si fuera necesario.

Antes de que los jugadores comenzarán el viaje a Madrid, aficionados animaron a los futbolistas. También estuvo en el aparcamiento del Ángel Carro el presidente, Tino Saqués, quien dijo, en declaraciones realizadas a TVG, que "hai finais que se xogan e hai finais que hai que gañalas e a iso imos".

El Rayo, por su lado, buscará la última plaza que da acceso a jugar promoción. El equipo madrileño afronta esta última jornada dependiendo de sí mismo para disputar alcanzar el objetivo. Es sexto con 67 puntos, dos más que el Spórting de Gijón y tres menos que Leganés, Girona y Almería.

Las cuentas son claras para los hombres de Andoni Iraola. Si ganan jugarán la promoción pero si empatan o pierden dependerán de lo que haga el Spórting, con el que tiene perdido el golaverage.

El Lugo no sabe lo que es ganar en Vallecas

La de esta noche será una batalla contra las estadísticas. En Vallecas, el Lugo ha perdido los tres partidos que ha jugado en Segunda y, además, nunca ha marcado. Además, lleva siete meses sin ganar fuera de casa, desde el 2-3 al Logroñés a finales del pasado mes de octubre.



Triunfo en la ida

Entonces dirigidos por Mehdi Nafti, el equipo rojiblanco superó por la mínima al Rayo gracias a un tanto de Juanpe antes del minuto 10 del partido.



Otras temporadas

El año pasado, el equipo lucense cayó derrotado en Vallecas gracias a un gol de Adrián Embarba (1-0) a la media hora de juego. Un año antes se dio el mismo resultado, con gol de Álex Moreno justo antes del descanso. En 2017, el equipo madrileño superó (2-0) al lucense con goles de Javi Guerra y Manucho.



Mejor en casa

Además del triunfo en Lugo de este año, los rojiblancos superaron al Rayo en la temporada 2019-20 (1-0) y en la 2016-17 (1-0).

Andoni Iraola: "El Lugo ha sumado siete puntos y llega con toda la esperanza"

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, alertó este sábado sobre la dificultad del partido ante el Club Deportivo Lugo, sobre todo por las urgencias con las que llega el cuadro lucense al estadio de Vallecas. "Ellos están acostumbrados a estas situaciones, el año pasado también se salvaron en la última jornada. Han conseguido siete de los últimos nueve puntos y llegan con toda la esperanza para conseguir el objetivo", explicó.

Por ello, el entrenador del Rayo aseguró que su objetivo pasa "por mirarnos a nosotros mismos, ser un equipo con ritmo, con volumen de ocasiones, con gente que pise el área. En esa versión creo que seremos capaces de ganar este último partido», añadió, en referencia al duelo de esta noche a partir de las 21.00 horas.

El entrenador vasco recordó que al Lugo "un empate le puede dar algo, pero es muy posible que tampoco le sirva y va a tener que salir a ganar. Es una situación parecida a la que vivimos en Castellón en la pasada jornada (0-2 para el Rayo) y hay que saber manejarla. Solo nos vale ganar, pero muchas veces hay que ir desgastando el partido, trabajándolo sin cometer errores y salir con una mentalidad como la que hemos tenido en los últimos partidos".

"MUCHA COMPETENCIA". Iraola avisó de la "competencia" que ha existido en los puestos altos de la clasificación de Segunda. "Tenemos 67 puntos y tenemos que hacer 70 porque los demás han puntuado muy alto. De lo que se trata es de estar la próxima semana peleando por el ascenso, y para ello tenemos que ganar al Lugo, al igual que la semana pasada ganamos al Castellón. Será un partido de gran carga emocional", dijo.