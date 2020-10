El Lugo destituye a Juanfran

El consejo de administración del CD Lugo ha comunicado este domingo el cese de Juanfran García como entrenador. Lo anuncia apenas unas horas después de que el equipo encajase ante el Mallorca en el Ángel Carro su cuarta derrota en cinco partidos, los disputados en lo que va de temporada.

El consejo de administración que preside Tino Saqués se ha reunido en sesión extraordinaria horas después del traspié con los baleares, el tercero consecutivo de un Lugo que solo ganó el segundo partido de la temporada, al Leganés en el Ángel Carro. La destitución del técnico valenciano es la primera de esta temporada en LaLiga SmartBank.

A través de un comunicado, el CD Lugo agradece a Juanfran García "su trabajo, implicación, y máxima profesionalidad" y destaca el "rotundo éxito que supuso la salvación conseguida en el tramo final de la pasada campaña". A partir de ahí, le desea "los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro".

El club asegura que comunicará "próximamente" el nombre del nuevo entrenador.

Este mismo domingo, en la rueda de prensa posterior al partido con el Mallorca, Juanfran expresó sus dudas respecto a que su cuerpo técnico pudiese estar cuestionado. "Me sorprende; una, porque no he oído nada y no me han trasladado nada y porque estamos en la jornada cinco. Dudo que así sea. Nosotros estamos súper tranquilos, tenemos la confianza puesta en los jugadores, son prácticamente los mismos de la temporada pasada, los conocemos bien y sabemos lo que pueden dar", señaló.

El CD Lugo anunció a finales del pasado mes de julio la renovación de Juanfran por un año más y otro opcional, tras los grandes resultados cosechados en el final de temporada.

Había llegado al club a falta de seis jornadas para el final de temporada para sustituir a Curro Torres en una situación límite para el conjunto lucense, que finalmente consiguió la permanencia.

Curiosamente, Juanfran, que finalizó el curso pasado invicto en seis partidos, cierra su etapa en el Lugo como el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia del club en Segunda División, del 45%. Ganó en cinco de once partidos.