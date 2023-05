0-1. El CD Lugo despide la categoría con el primer triunfo del año

Tras 21 partidos fue la vencida. El Club Deportivo Lugo finalizó la aciaga temporada en Segunda División con el primer triunfo en cinco meses, el primero del año 2023, después de superar ayer a un Burgos que mejoró su imagen tras el descanso pero que no logró batir la portería defendida por Sequeira. Íñigo Vélez cierra la campaña con la ansiada victoria y, con 31 puntos, logró el reto de no convertir a su equipo en el peor colista de la década, un premio de consolación que no endulza en absoluto un curso para olvidar.

El Lugo salió sin complejos en el primer tramo de la primera parte, con el claro objetivo de sumar esa primera victoria del año ante un Burgos al que le pasó cierta factura el emotivo homenaje a su entrenador antes del pitido inicial. El equipo lucense lo aprovechó con un juego directo que pasó por las botas, sobre todo, de Idrissa. El mauritano, esta vez sí, encaró a su par siempre que tuvo oportunidad y permitió a su equipo ser profundo y pisar el área con cierta continuidad.

En una de las aproximaciones de los rojiblancos, Córdoba derribó a Moyano dentro del área pero Juanpe no estuvo acertado desde los once metros. El jerezano dibujó demasiado el tiro y Caro adivinó la dirección para desviarlo con una buena parada.

Se desperezó el Burgos pasados los 20 minutos con un par de buenas acciones en transición que obligaron al Lugo a pensárselo dos veces. Los jugadores de Julián Calero entraron por fin en el partido y obligaron a Sequeira a trabajar para evitar el primer gol del partido. Bermejo, desde lejos, y Gaspar, probaron fortuna pero se toparon con Alberto, que con un milagroso pie evitó casi en la línea de gol el primer tanto local.

El segundo tiempo fue de claro protagonismo local. Los burgaleses buscaron con insistencia el empate pero el Lugo se defendió con cierta comodidad

Pasada la media hora de juego se animó de nuevo el Lugo a través de combinaciones entre Idrissa y Moyano que incomodaron a la defensa burgalesa. El extremo mauritano exhibió desborde e incluso fue derribado al borde del descanso sin que el árbitro apreciara nada punible. Dos minutos después, un excelente servicio de Baena lo aprovechó Moyano para, con algo de ayuda de Zabaco, abrir el marcador en la última jugada del primer tiempo.

El segundo tiempo fue de claro protagonismo local. Los burgaleses buscaron con insistencia el empate pero el Lugo se defendió con cierta comodidad pese a que perdió a sus dos centrales con el paso de los minutos. Castrín, lesionado, y Alberto, sustituido, dieron paso a Loureiro y Pantic en el eje de la defensa y mantuvieron la portería a cero. El defensa serbio, incluso, tuvo tiempo de marcar el segundo gol cerca del final, pero el VAR lo invalidó por una supuesta mano en el remate. La victoria sirve para cerrar la temporada y debería servir de impulso en el inicio del próximo proyecto.