El Lugo defiende su reputación

Es un enfrentamiento entre dos de los elegidos para hacerse con una de las codiciadas plazas de ascenso. El Club Deportivo Lugo recibe este domingo (17.00 horas) a la Cultural, colíder del Grupo 1 de Primera RFEF en la jornada duodécima con la intención de sumar tres puntos que le otorgarían un lugar entre los cuatro primeros.

Ambos conjuntos llegan envueltos en una serie de resultados positivos. El conjunto que dirige Pedro Munitis está avalado por un once inicial ya consolidado y cuyo desempeño ha sido vital para que no conocieran la derrota en los cinco últimos partidos, con cuatro victorias consecutivas y un empate en la pasada jornada a domicilio ante el complicado Unionistas de Salamanca (1-1).

El mediocentro argentino Tiago Ojeda se ha convertido, con su últimas actuaciones, en una pieza fundamental que vertebra la línea medular con el frente de ataque. El centrocampista cedido por el Villareal esta temporada también presenta llegada a portería y disparo, unas cualidades del agrado del técnico santanderino, que ha situado a Jozabez a su lado para cubrirle la espalda durante las transiciones.

Como ya advirtieron desde ambos bandos, este encuentro será el choque entre dos de las líneas defensivas más sólidas de la categoría. El CD Lugo cuenta con las solvencia de su pareja de centrales, Gorka Pérez y César Morgado, y el peligro inminente desde las bandas, donde Javi Vázquez y Johaneko gozan de libertad para sumarse al ataque. Además, el lateral sevillano posee un guante en la pierna izquierda para dotar de balones a Ledesma y Nacho Quintana.

Precisamente, Quintana volverá a ocupar el extremo zurdo una vez superadas unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Un puesto en el que Antonio Aranda podría contar con minutos en la segunda parte para abrir la lata leonesa.

Enfrente, la Cultural aboga por un esquema 4-3-2-1 muy similar al presentado por los anfitriones, donde los jugadores gallegos Javier Fernández, Bicho, en el extremo y Fornos, en el lateral de la zaga, gozan de una buena parte del peso del equipo. Estos buscan la colaboración entre líneas del delantero centro Guillermo Fernández para llegar con peligro al área rival, dentro de un esquema que siempre parte desde la fortaleza de su defensa.

El exlateral de la Real Sociedad Joseba Muguruza es otro de los peligros latentes. Desde su llegada al conjunto leonés, el técnico Raúl Llona le ha situado en una posición adelantada como extremo, donde su punta de velocidad y la habilidad que manifiesta en los contragolpes hacen de él una de las armas más utilizados por el técnico visitante.

Bajas de la Cultural

Para este choque, Llona no podrá contar con ni con los centrocampista Calderón y Berto González, ni con el portero Amigo y es duda de nuevo la presencia de Barri en el once titular. Lo más probable es que vea el inicio del partido desde el banquillo y disponga de minutos en la segunda parte. Dada esta situación, no se esperan cambios sobre el once titular que se impuso al Cornellá en el estadio Reino de León la pasada jornada.

El técnico riojano aseguró en la rueda de prensa previa al choque con los lucenses que pretende llevar el peso del partido en el Ángel Carro. Por ello, sus jugadores volverán a mostrar una actitud agresiva e intensa en defensa, aunque augura que el mejor argumento será la confianza que les otorga las seis jornadas en las que se mantienen invictos, con 21 puntos, dos más que el cuadro albivermello.

Pedro Munitis podrá contar con todos sus efectivos para este partido después de muchas jornadas sin poder hacerlo, una vez que se han recuperado de sus respectivas lesiones los laterales Carlos Julio y Alberto López, que ya entraron en la convocatoria de la anterior jornada de competición frente al Unionista salmantino.

El ya mencionado Nacho Quintana será otra vez uno de los puñales ofensivos por el costado zurdo, de un Lugo que ha mostrado su mejor versión ofensiva una vez que la conjunción entre líneas ha quedado refrendada con el paso de las jornadas.

El CD Lugo presenta una racha en la que ha sumado 13 puntos de 15 posibles y se encuentran a solo dos de los líderes, Real Sociedad B y su rival de hoy, la Cultural. que comienza en el Ángel Carro una gira frente a cinco rivales que, a priori, estarán involucrados en la fase de ascenso.