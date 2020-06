El Lugo defiende su orgullo en Las Palmas

El Estadio de Gran Canaria acoge esta tarde, a partir de las 19.30 horas, un duelo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Lugo en el que los jugadores de Curro Torres buscarán resarcirse del mal sabor de boca de la derrota en casa ante el Real Zaragoza el pasado martes y a la que no le faltó polémica con esa mano de Eguaras en el gol de Kagawa.

El mal resultado encajado por los lucenses cortó una racha de seis partidos sin perder y les obliga a ser valientes en la búsqueda de los tres puntos si no quieren complicarse la clasifi cación de cara a los siguientes partidos, y más en concreto un Málaga que es rival directo y que visitará el Ángel Carro el próximo martes.

Pero antes llega el partido contra la UD Las Palmas, decimotercer clasificado con 42 puntos. En él, Curro Torres tiene a todos sus jugadores disponibles, incluida la novedad de Serge Leuko, que regresa a una convocatoria tras sus problemas para viajar desde Camerún durante el estado de alarma, y la excepción de Peybernes, que mantiene las molestias que sufrió en entrenamiento previo del partido contra el Rácing de Santander, el primero postconfinamiento, y que le hicieron perderse el encuentro de El Sardinero y el del pasado martes ante el Zaragoza.

La ausencia por sanción de El Hacen, importante con un gol contra el Rácing y que vio la roja directa contra los maños por una dura entrada sobre Eguaras, obliga al técnico hispano-alemán a reconfigurar el centro del campo, habitualmente formado por el mauritano, Jaume Grau y Jaime Seoane desde que Torres decide las alineaciones en el Lugo.

En su lugar es muy posible que salga de la partida Fernando Seoane, que ya disfrutó de unos pocos minutos en el último partido. Otra opción es que Carlos Pita ejerza de único mediocentro incrustándose entre centrales para favorecer la salida de pelota, pero esta alternativa es más utilizada por el entrenador del Lugo en los segundos tiempos.

En ataque se prevé el regreso a la titularidad de Cristian Herrera, que ya cuajó un buen encuentro en El Sardinero, en detrimento de Carrillo, titular contra el Zaragoza con una gris actuación. El canario, más proclive a combinar con los centrocampistas y a generar líneas de pase, se enfrentaría así al club que le formó en categorías inferiores y del que salió, dirección al filial del Elche en Segunda División B, hace ya siete años.

En defensa, salvo sorpresa, Curro Torres alineará a los mismos cuatro que formaron la zaga contra el Rácing y contra el Zaragoza: Campabadal, Djaló, Josete y Kravets. Aunque Leuko ya está disponible para el técnico, no parece, en principio, que hoy forme parte del once titular, aunque no se puede descartar que disfrute de sus primeros minutos desde el pasado mes de marzo.

Un triunfo del Lugo le colocaría a tan solo dos puntos del equipo que dirige Pepe Mel. La UD Las Palmas viene de ganar a domicilio ante el Almería de José María Gutiérrez gracias a un solitario gol de Rubén Castro. Cuatro días antes no pasaron del empate en casa ante el Girona.