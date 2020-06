El Lugo inicia el trabajo colectivo con la mente puesta en el Rácing y el Zaragoza

El Club Deportivo Lugo ya ha marcado en rojo en el calendario las dos primeras fechas de su regreso a la Liga de Segunda División. Dos meses y medio después de la suspensión de las competiciones deportivas por la pandemia del coronavirus, se disipa la incertidumbre que ha marcado la actualidad del club durante todo este tiempo. Los dos primeros partidos, ante el Rácing de Santander -a domicilio- y ante el Zaragoza -en casa-, correspondientes a las jornadas número 32 y 33, ya tienen fecha: serán el sábado 13 a partir de las 17.00 horas y el martes 16, a las 19.30.

La noticia supuso un golpe de optimismo para una plantilla, la de Curro Torres, que este lunes tuvo la oportunidad de realizar su primer entrenamiento colectivo desde el pasado jueves 12 de marzo. Desde entonces, un parón de casi tres meses y un regreso paulatino por fases y turnos de jugadores sobre el terreno de juego ha permitido al equipo rojiblanco retomar poco a poco la forma física. El aspecto táctico, por su parte, tan o más importante, se empezó a trabajar en grupos reducidos hace dos semanas, pero desde ayer el cuerpo técnico que dirige Curro Torres ya tiene libertad total para diseñar las sesiones sin restricciones deportivas -sí sanitarias-.

"Nos confirmaron los horarios el domingo por la noche", aseguró el centrocampista Hugo Rama en declaraciones difundidas por el Lugo en las redes sociales. "Hemos pasado dos meses sin horarios y ya los tenemos. Estamos con muchas ganas, y aunque queden todavía dos semanas, tenemos la mente puesta en el partido contra el Rácing", añadió Rama.

En el entrenamiento del lunes, Curro Torres puso especial énfasis en los automatismos a la hora de salir con el balón jugado. "Estamos trabajando esos apartados tácticos que nos faltan para recuperar el nivel. Hoy (por ayer) fue un buen día para seguir trabajando todo esto y juntarnos todos los compañeros, porque algunos no nos habíamos visto todavía", explicó el futbolista compostelano.

En el aspecto individual, el centrocampista ofensivo ha aprovechado los dos meses de confinamiento para recuperarse completamente de su lesión y, sobre todo, igualar su estado físico con el de sus compañeros. "Estoy mucho mejor que antes, me siento feliz», dice Rama. «Al venir de una lesión tenía cierto retraso respecto a ellos, pero he conseguido igualar las fuerzas y ahora me siento mucho más integrado en el grupo".

Hugo Rama asegura que la plantilla está "súper feliz" de haberse reencontrado en los entrenamientos y señala una clara "mejoría" respecto al inicio de las sesiones.

"Sentimos que la vuelta está muy cerca y esto nos hace muy felices; lo echábamos de menos", dijo. El Lugo se entrena este martes en O Ceao y el miércoles lo hará con una doble sesión en el Ángel Carro.

El racinguista Iván Crespo, optimista

El meta reconoce la importancia del encuentro contra el Lugo y considera que su equipo llegará con

garantías de competir

El capitán del Rácing de Santander, Iván Crespo, afirmó que los jugadores verdiblancos son "optimistas" para la reanudación del campeonato liguero de Segunda División —ante el Lugo el sábado 13 a las 17.00 horas en El Sardinero— y, aunque reconoce que están "en la peor situación de todas" al ser colistas, cree que ahora se abre un nuevo escenario para todos los equipos, "una Liga nueva para todos".

"Podemos hacer cosas bonitas e intentar dar nuestra mejor versión", añadió el guardameta del Rácing, que señaló la importancia de empezar de la mejor manera posible, ya que los jugadores son conscientes de que tienen que «ganar el mayor número posible de partidos". Por ello, Crespo explicó que los racinguistas llevan ya unas semanas preparándose para el partido del Lugo, "un partido muy importante ante un rival directo", y al que cree que van llegar con garantías de competir.