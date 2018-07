Lugo competirá en patines

"El proyecto lleva en pie un par de años, pero está viendo luz verde en estos meses finales, estamos ultimando los trámites para comenzar a competir de forma oficial", explica la actual capitana y presidenta del Castañeiras Roller Derby Lugo, Elena Vilariño, responsable del que es el primer equipo de esta modalidad de patinaje en la historia de la ciudad.

Su propósito, asegura, "es el de hacer algo nuevo, potenciar una actividad en la que no hace falta un prototipo de participante ya que no importa la estatura ni las condiciones. Además, se dirige especialmente a mujeres aunque haya equipos mixtos".

Para poder participar de forma oficial, las jóvenes deben superar una serie de pruebas para acceder a la "Women"s Flat Track Derby Association" (WTFDA), la Asociación Femenina de Roller Derby en Pista Plana. Un trámite que se divide en una parte práctica que consiste en demostrar la técnica del patinaje; y otra parte teórica que supervisa el conocimiento de las normas. "Nos examinaremos en septiembre. De momento no hemos ido a ninguna competición, pero sí que hemos jugado contra otros equipos de A Coruña o Ourense con los que tenemos buena relación", comenta.

El roller derby "es un deporte de contacto, no el clásico patinaje que conocemos. Apareció en Estados Unidos en los años 20 y ha ido evolucionando hasta lo que es a día de hoy", continúa. En él, dos equipos se baten en una pista ovalada sobre patines de cuatro ruedas y en partidos de dos periodos de media hora. Cada conjunto aporta cinco jugadoras, cuatro defensoras y "la conocida como llave", que es la que puntúa cada vez que rebasa a todas sus contrincantes.

En competiciones oficiales, añade, "hay más árbitros que participantes". Se diferencian dos equipos, los asistentes de pista que van con patines y que se centran en evaluar los lances del juego; y los árbitros que están fuera del óvalo, enfocados a medir tiempos y a vigilar que se respeten las normas del juego.

Este equipo está dando sus primeros pasos "de forma autónoma", sin ningún tipo de "financiación externa, subvención o patrocinio", ya que fueron ellas mismas, las seis componentes del grupo, las que se compraron los patines y las que se encargan de gestionar las necesidades de la asociación. "Somos un equipo muy horizontal, administrativamente no hay roles, en el club todas colaboramos por igual, lo llevamos entre nosotras. Tenemos muy buena relación y eso ayuda, pero claro que necesitaríamos algo de apoyo, el que vamos a buscar a través de campañas y venta de camisetas".

A su vez, Vilariño explica que "están abiertas a nuevas incorporaciones" a las que se comprometen a "instruir y formar en lo que haga falta". "La mayoría de las chicas no habían patinado antes y ahora ya tienen cierto nivel. En un primer momento enseñamos a patinar hacia adelante, hacia atrás y a los lados, una vez que se domina eso nos centramos en la dinámica del juego: bloqueos, saltos y técnica específica", dice.

En cuanto a la programación de los entrenamientos, la responsable del Castañeiras destaca la buena relación que mantienen "con equipos de primer nivel", de los que toman ejemplo. "Tenemos contacto habitual con otros grupos y patinadores más rodados. Estos nos dan consejos y nos echan una mano para nuestra preparación, que vemos que avanza día a día". El equipo entrena las noches de los martes y los jueves desde las 20:00 horas hasta las 22:00, aproximadamente. "En invierno nos ceden la pista del Menéndez Pelayo y en verano, la del Luís Pimentel", detalla.

Es "la capacidad de superación" lo que más motiva a la capitana y presidenta del club, ya que vio cómo todo partía de cero y se está asentando como un proyecto de futuro. "Cada vez somos mejores, nos estamos adaptando al deporte y a sus reglas y condiciones. Estamos mejorando como patinadoras".

Elena Vilariño define el roller derby como "un deporte en auge". Actualmente está muy extendido en España, pero es "en la comunidad gallega en la que más equipos se están creando. Hay dos en en A Coruña, dos en Ourense, otro en Santiago de Compostela y otro en Vigo, por lo que necesitábamos uno aquí".

A Coruña será la sede de la fase

Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el palacio de los Deportes de riazor albergará los play off del mundial por clubes de roller derby. Esta es, junto al mundial por selecciones, la mayor competición que se organiza de este deporte. A Coruña será la única sede de fuera

de los Estados Unidos, por lo que se espera que haya una importante movilización de participantes y seguidores desde otros países hacia la ciudad herculina.



As Brigantias

El equipo de As Brigantias de A Coruña es el principal precursor de este deporte en la comunidad, además de ser el responsable de que el play off desembarque en la ciudad. Este año han conseguido ser aceptadas por la WtfDA.