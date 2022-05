El Lugo celebrará la salvación ante el Fuenlabrada

El Lugo será, un año más, equipo de Segunda División sin siquiera jugar el choque de este sábado (16.00 horas) de la antepenúltima jornada liguera ante el descendido Fuenlabrada. Antes de saltar, los jugadores de Rubén Albés ya están a salvo tras la derrota anoche de la Real Sociedad B (0-2) ante el potente Almería, equipo que lucha por el ascenso directo a Primera. Los siete puntos de desventaja de los donostiarras ante el Lugo son imposibles de alcanzar, ya que solo les quedan seis puntos para evitar el descenso.

Antes, los rojiblancos desperdiciaron las dos primeras oportunidades de sellar la continuidad con una derrota ante el Tenerife (0-2) y un empate en Ibiza (1-1).

Con el objetivo ya alcanzado, el técnico rojiblanco, Rubén Albés, no podrá contar con el sancionado Pablo Clavería, un fijo en sus alineaciones desde que se incorporó en el mercado invernal, así como Manu Barreiro, lesionado. Tampoco recupera a ninguno de los jugadores que están en la enfermería —Pol García y Juan Antonio Ros— ni los lesionados de larga duración: David Mayoral, Álex Pérez y Joselu Moreno.

Por ello, el once del Lugo no diferirá mucho del que empató en Can Misses (1-1), con la titularidad de Fernando Seoane o Carlos Pita por el sancionado Clavería. Carrillo ocupará la posición de nueve referente en lugar de Barreiro y los extremos estarán ocupados, presumiblemente, por Cuéllar y Chris Ramos. En defensa, la línea estará formada por Ricard Sánchez, Alberto Rodríguez, Alende y Lebedenko.

El técnico es consciente de la dificultad del partido pese a que su rival viene de perder la categoría hace unos días. Por ello, avisó este sábado en rueda de prensa de que espera un Fuenlabrada "profesional" y añadió que cuenta con "una plantilla que lo normal es que no hubiera estado en posiciones de descenso en este curso".

EL RIVAL. El Fuenlabrada estrena su condición de equipo ya descendido, algo que se confirmó la pasada jornada con una derrota por 1-2 contra la Real Sociedad B.

Los madrileños pusieron de esta manera fin a una etapa de tres campañas en la categoría de plata del fútbol español, esta última marcada por una mala racha de resultados que le ha llevado a ganar únicamente tres partidos ligueros de los últimos 30. El equipo encadena además siete derrotas seguidas.

Ante el Lugo buscará mejorar los precedentes hasta la fecha ya que solo ha ganado contra ellos cinco de los 23 partidos disputados entre ambos. Los restantes acabaron con nueve empates y nueve triunfos lucenses.

En lo que respecta a la plantilla, José Ramón Sandoval tendrá las bajas por lesión de Jano Velasco, Juanma Marrero, Rubén Pulido e Iban Salvador; quien además tiene una sanción por unos incidentes ocurridos en el vestuario al final del partido más reciente. Además en ese partido fue expulsado Mohamed Bouldini y Tachi vio una amarilla que le impedirá estar por acumulación de tarjetas.