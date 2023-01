2-0. Un Lugo cadavérico cae en Anduva ante un rival superior

El traje negro ya está fuera del armario. La lápida parece encargada en la marmolería y el llanto asoma en la grada de un Ángel Carro que comienza a intuir un entierro en junio. El CD Lugo, cadavérico y cerúleo en Anduva, cayó ante un CD Mirandés que está ya a nueve puntos más el golaverage. La imagen mortuoria que se vio en la localidad burgalesa preocupa tanto como la propia tabla, que muestra que la salvación está a cuatro puntos. Sin embargo, mientras hay vida hay esperanza. Y con el Lugo nunca se sabe...

Sin embargo, las sensaciones son peores incluso que los números. En un duelo que se debía jugar como una final el conjunto rojiblanco fue maltratado por un Mirandés que vivió una plácida tarde de domingo invernal, al que le bastó con lo mínimo para ganar con sencillez a un rival que pareció en otro barrio. Olió demasiado a muerto en el estadio mirandesino, porque el Lugo apenas creó peligro y su debilidad defensiva no deja demasiado terreno a la esperanza. Salvo un nuevo milagro. El enésimo, el mayor de todos.

A merced de su rival, como un madero de un naufragio a la deriva, bailando en el oleaje, sin rumbo que seguir. Desnortado, sin capacidad para encontrar caminos hacia el puerto seguro de jugar en campo contrario, el Lugo se ahogó en un primer tiempo para el olvido en Anduva.

No logró pisar apenas el área local. No tiró a puerta, no probó a un Juan Ramón que vivió 45 minutos de puro aburrimiento, sin tener que tocar el cuero casi ni para sacar de puerta.

El Lugo trató de aguantar encerrado en su propio espacio el dominio de pelota mirandesino. Concedió el esférico y plegó velas en sobre su área para que el conjunto dirigido por Joseba Etxeberría llegara una y otra vez en el primer cuarto de hora.

Pinchi, con dos disparos que rozaron la madera y un centro de Juanlu que no pudo aprovechar estorbado por Calavera, fue el primero en asustar a un Lugo incapaz de mover el balón.

No encontró Xavi Torres a un errático El Hacen y un desaparecido Señé para conservar el cuero y correr hacia adelante. Allí, en campo ajeno, solo alguna carrera de Baena y un Chris Ramos desesperado para realizar una presión inservible.

Logró equilibrar el duelo poco a poco el conjunto rojiblanco. Esforzado y sin maldad, trató de tener el balón entre centrales, sin ambición ni capacidad para avanzar. No se corrió riesgo alguno. La misión era no encajar.

Pero cuando el plan parecía que podía cuajar, Raúl García lo mandó al cubo de la basura. El punta aprovechó un pase de tacón de Pinchi para disparar al poste y embocar el rechace ante la pasividad de una zaga incapaz de evitar el doble remate.

No hubo reacción. Casi ni se probó. Nunca se encontró el camino hacia el área de los de Anduva. Ni desde las alas, ni por dentro. Pasaron los minutos para goce de un Mirandés plácido y feliz de no sufrir a un rival inocente.

El Lugo empeoró tras el descanso. Más débil por dentro, sin capacidad para robar la pelota, descolocado y romo en ataque, fue el Mirandés el que jugó con un equipo demasiado aturdido como para ser una amenaza.

Lo intentó con un par de acercamientos de Baena, que chutó fuera dentro del área, y Chris Ramos, aunque de manera tan inocente que apenas inquietó.

El club burgalés le pegó duro en la primera clara. El segundo gol mostró los harapos rojiblancos, que permitieron una contra sencilla, de esas que llegan por la mala posición del equipo, de esas de tres pases que acaban con un centro lateral y una llegada, del central Raúl Navas, desde la segunda línea para fusilar a Whalley.

El gol mandó al Lugo a la lona. Allí se quedó, grogui, medio muerto, con las pupilas demasiado dilatadas como para pensar en una solución.

Fran Justo tampoco la tuvo. Sus cambios no mejoraron nada. Mantuvieron a un equipo de brazos caídos y mirada perdida, que pudo tener más moratones si Raúl García no hubiera desperdiciado un mano a mano ante Whalley y Pinchi no se hubiera topado con el larguero en un córner defendido con sonrojo.

Solo la absurda y justa expulsión de Manu García permitió al Lugo avanzar. Incluso Manu Barreiro tuvo el primer tiro entre los tres palos, en el minuto 95, para que Ramón Juan pudiera justificar su día de trabajo.

FICHA TÉCNICA

2 - CD Mirandés: Ramón Juan; Álex Martín, Raúl Navas, Barbu; Juanlu, Gelabert (Manu García, M. 71), Oriol Rey, Salinas; Roberto López (Jofre, M. 78), Raúl García (Castillo, M. 82)y Pinchi.

0 - CD Lugo: Whalley; Calavera (Lebedenko, M. 76), Álex Pérez, Alberto Rodríguez, Ze Ricardo; El Hacen (Carbó, M. 46), Xavi Torres (Moyano, M. 63), Señé; Baena (Manu Barreiro, M. 76), Chris Ramos y Cuellar (Vidal, M. 63).

Goles: 1-0, m.30: Raúl García. 2-0, m.62: Raúl Navas.

Árbitro: Victor García Verdura (comité catalán). Amonestó a Salinas (M. 13), tarjeta roja a Manu García (M. 88) por CD Mirandés; Cuellar (M. 40) por el CD Lugo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Anduva ante 2.648 espectadores.

Así te contamos el partido, minuto a minuto

M. 96. Final del partido

M. 95: Ocasión de Barreiro, que chuta dentro del área, solo, y para el portero del Mirandés en el primer tiro entre los tres palos del Lugo.

M.87: Expulsado Manu García en el Mirandés por una dura entrada sobre Dani Vidal.

M. 78. Pinchi estrella un balón en el larguero en una jugada tras un córner

M. 76: Entran Manu Barreiro y Lebedenko por Baena y Calavera

M. 70: El Lugo acusó el segundo gol y está descompuesto en defensa, donde no es capaz de frenar los ataques locales.

M. 69. Ocasión clara de Raúl García, que chuta fuera ante Whalley.

M. 63. Cambios en el Lugo. Salen Cuéllar y Xavi Torres y entraron Sebas Moyano y Dani Vidal.

M. 62. Gol del Mirandés. Contragolpe del conjunto burgalés, que logra llegar en una jugada rápida para que remate Raúl Navas llegando desde atrás en medio de los espacios concedidos por una desajustada zaga rojiblanca

M. 58. Centro de Calavera que remata de cabeza Chris Ramos desviado.

M.52: Disparo de Baena que se va rozando la cruceta

M. 46: Comienza la segunda parte con cambio en el Lugo. Entra Carbó por El Hacen

M. 45. Final del primer tiempo.

M. 41: Amarilla para Cuéllar. El Lugo no reacciona al tanto burgalés

M.30: Gol del Mirandés. Disparo de Roberto López que le cae a Pinchi, este se la pasa dentro del área pequeña de tacón a Raúl, que chuta al palo y remacha el rechace a l fondo de la red.

M. 27: Disparo de Roberto López que sale cerca del larguero

M. 20: Se quita el dominio del Mirandés el Lugo, que logró tener más balón y minimizar los ataques del Mirandés.

M.10: Jugada por la derecha de, cuyo centro de Juanlu se pasea por el área sin que Pinchi pueda rematar. El jugador del Mirandés pidió penalti tras un leve toque de Calavera.

M. 4: Nuevo disparo de Pinchi que sale fuera.

M.2: Ocasión del Mirandés con un disparo de Pinchi desde la frontal que rozó el palo tras una pérdida del Lugo.

M.1: Comienza el partido

Alineaciones confirmadas

El CD Lugo saltará al césped de Anduva con una alineación formada por: Whalley; Calavera, Álex Pérez, Alberto, Zé Ricardo; Xavi Torres, El Hacen, Señé; Baena, Cuéllar y Chris Ramos.

El Mirandés presenta un once formado por: Ramón; Juanlu, Álex Martín, Raúl Navas, Barbu, Salinas; Gelabert; Oriol Rey; Roberto, Óscar Pinchi y García de Haro.

La previa

Caer y levantarse. Salir derrotado y volver a sacar las fuerzas para competir al máximo. Esa es una máxima del Lugo de Fran Justo, que espera recomponerse de la derrota en Leganés con un triunfo este domingo (16.15 horas) en Anduva ante un Mirandés al alza. La victoria parece imprescindible para que un rival directo por la permanencia lo logre una distancia que podría ser inalcanzable.