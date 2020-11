El Lugo busca en La Rosaleda volver a ganar

Un duelo exigente para volver a disfrutar de la sensación de volver a ganar. Un rival al alza en la Segunda División, con el pedigrí de Primera y un proyecto sostenido sobre su cantera y su técnico como enemigo ante el que jugarse tres puntos que devolverán al Lugo a la senda de la victoria tras dos encuentros sin premio gordo. El Málaga será este viernes (21.00 horas) el conjunto que estará enfrente en La Rosaleda y que medirá el estado futbolístico de los pupilos de Mehdi Nafti.

El bache pasado en Alcorcón, donde el Lugo no tuvo el acierto de otros partidos, se superó en parte ante el Oviedo en el Ángel Carro. Al lado del Miño y frente a los asturianos, el Lugo supo rendir en su propio terreno como suele para anular a los carbayones y apenas pasar apuros en su área. Ahora quedará repetir esa imagen acompañada de un avance ofensivo, ya que apenas tuvo ocasiones ante los ovetenses.

No será un Lugo loco el que se vea al lado del Mediterráneo. No planeará un duelo de ida y vuelta y ataques sostenidos en posesiones largas y ofensivas el cuadro rojiblanco. Al menos así lo dejó caer Nafti en rueda de prensa. El francotunecino tiene claro que su modelo se sostiene desde la seguridad defensiva y el orden, desde no encajar y ser competitivos para dar un paso adelante en el momento adecuado.

Minimizar pérdidas ante el talento malagueño, impedir que un viejo conocido como Yanis Rahmani sea decisivo, y que los puntas Caye Quintana o Clavería no puedan recibir en condiciones francas dentro del área serán algunos de los objetivos de un equipo que siempre se ha mostrado con opciones de sumar con Nafti.

Será peligroso el Málaga, que se repuso rápido de la caída ante el Leganés en su casa en el pasado fin de semana con un importante triunfo ante un candidato al ascenso como el Girona, al que derrotaron por 0-1 en el estadio de Montilivi.

Los andaluces suman un punto más que los lucenses, que tratarán de no enlazar tres jornadas sin ganar o dos derrotas en tres partidos, lo que supondría un pequeño bajón en cuanto a rendimiento y resultados en este tramo final de 2020.

NOVEDADES. Para jugar en Málaga, Mehdi Nafti recupera a uno de sus principales jugadores ofensivos, el extremo izquierdo José Luis Rodríguez, quien entró en la convocatoria tras varias jornadas en el dique seco por lesión.

No parece probable que el panameño sea titular. El Lugo será cauteloso con el centrocampista, ya que no desea una recaída de un futbolista básico en su ataque.

El Lugo buscará mantener su competitividad sobre la base de una buena defensa

El propio Nafti aseguró que habrá rotaciones en el once inicial, con lo que jugadores que arrastran molestias como Campabadal podrían tener relevo. El carrilero catalán lo ha jugado todo con el francotunecino y, en caso de descanso, podría dejarle el puesto a Diego Alende, que ha ejercido con éxito de forma puntual ahí. En defensa entrará Djaló y, si el zaguero compostelano pasa al costado se mantendría Venancio como titular. En la izquierda Luis Ruiz o Canella entrarán desde el principio.

Por delante, parece probable que haya descanso para Pita, por lo que Xavi Torres se presenta como el principal candidato para el puesto de pivote. El Hacen y Juanpe podrían estar como volantes. En la derecha, Iriome o Gerard se jugarán un lugar por fuera en la derecha, mientras que Hugo Rama repetiría en la izquierda para que Cristian Herrera pueda guardar fuerzas para partidos futuros. Arriba, Carrillo tiene opciones de recuperar su lugar como delantero.

En el Málaga, el entrenador Sergio Pellicer volverá a dirigir desde el banquillo tras cumplir dos partidos de sanción y tendrá la baja del defensa Alberto Escassi, lesionado, y la duda del lateral izquierdo Joaquín Matos, con problemas físicos.

El preparador del cuadro andaluz anunció que realizará modificaciones en el once titular. Podría salir con una parte de atrás formada por Dani Barrio bajo palos, con Ismael y Calero como carrileros, mientras que Lombán y Juande ejercerían como centrales.

En la medular estará el ex del Lugo Luis Muñoz, con Ramón Enríquez como acompañante. Otro ex del conjunto rojiblanco, Yanis Rahmani formaría en la izquierda, mientras que Joaquín Muñoz estaría en el otro lado para tratar de dañar a la zaga lucense. Caye Quintana formará como segunda punta, mientras que el encargado de finalizar las jugadas dentro del área rojiblanca será el delantero centro Pablo Chavarría.