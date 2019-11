El Lugo busca la heroicidad de ganar al líder en el Carranza

Un estadio fetiche para mantener los resultados al alza. Un terreno donde se fraguó el mejor de los recuerdos para ampliar a cuatro el número de partidos sin perder. El Ramón de Carranza y el líder, el imparable Cádiz, para que el Lugo pugne esta noche (21.00 horas; Gol) por tres puntos que le permitan seguir huyendo de la zona baja. Ese será el gran objetivo de un equipo, el rojiblanco, que ha sumado diez de los últimos quince puntos en juego.

Se agarrarán los jugadores dirigidos por Eloy Jiménez a la solidez de su versión foránea. Lejos del Ángel Carro su estructura defensiva ha funcionado con solvencia. Con diversos dibujos, con la capacidad para anular a los rivales, reducir los espacios a la mínima expresión y aprovechar su pegada, el Lugo ha sabido dejar la puerta a cero en tres ocasiones y encajar más de un gol en una sola ocasión: en Soria ante el Numancia (3-1).

Su última salida, en Albacete, dejó la primera victoria (0-1) lejos del Ángel Carro de la era Eloy Jiménez. El tanto de Álex López le valió a los rojiblancos para evidenciar su comodidad a domicilio, donde esta noche tendrán la prueba de fuego ante un Cádiz imperial en su propio estadio.

El Lugo intentará aprovechar su solidez en defensa para regresar con algo positivo

Solo el Deportivo fue capaz de sacar algo del Carranza. El resto de rivales, hasta seis, cayeron derrotados ante un equipo que ocupa la primera plaza con una buena distancia sobre el segundo de la tabla.

El plan del técnico cadista, Álvaro Cervera, se basa en no encajar. Solo la Ponferradina, el Extremadura y el Spórting han sabido perforar la red del conjunto andaluz en la Tacita de plata. Y ninguno pudo anotar más de un gol. Solo tres dianas en contra en siete partidos adornan la tabla en casa de un equipo que funciona como un reloj.

Si las trayectorias fueran indicativas para determinar la dirección de los partidos, el de esta noche promete ser un duelo cerrado entre dos conjuntos que apuestan por guardar su portería como regla para sumar puntos en la categoría.

El Lugo tendrá que jugar en el Carranza sin Canella. Lebedenko podría ser su sustituto

El propio Cervera admitió que el plan del Lugo no es el mejor para el Cádiz. "El Lugo va a ser un equipo muy difícil, más allá de lo que tenga, que tiene cosas importantes, solo ha perdido un partido fuera de casa. Por su forma de jugar, a nosotros no nos viene nada bien", destacó en la previa el técnico valenciano.

Otro factor que juega a favor de los lucenses es su variedad de sistemas, lo que lo hace un equipo imprevisible sobre el césped y difícil de descifrar para el técnico contrario.

Jiménez ha empleado defensa de cinco hombres, un 4-4-2, un dibujo con un pivote o uno con dos volantes y tres arriba. Fue capaz de jugar con bloque bajo, replegado sobre su campo, con línea y presión adelantada, con balón o a la contra.

"Puede jugar con 4 o 5 atrás, muy cerrado, muy bien plantado y eso no le condiciona para poder ganar el partido. Tienen un buen balón parado y un gran delantero como Manu Barreiro. No podemos cometer errores. Un equipo tan cerrado no te puede hacer muchos contragolpes porque si no lo estás haciendo mal", destaca Cervera.

SIN CANELLA. El Lugo tendrá que jugar en el Carranza sin uno de sus titulares y un futbolista que dio un paso adelante en su rendimiento en las últimas jornadas. Canella, el lateral izquierdo asturiano, fue baja de última hora por una sobrecarga en el cuádriceps y dejará su puesto en la defensa a Lebedenko, único carrilero zurdo disponible.

Podría apostar también por tres centrales en el centro de la defensa, con Peybernes, Pita y Djaló, mientras que Campabadal completaría el once.

En la medular Seoane recuperaría su puesto, mientras que Álex López o Jaume Grau estarían a su lado. Yanis, Tete y Cristian Herrera se jugarían dos puestos en la segunda línea y Manu Barreiro sería el punta.

Enfrente, el Cádiz contará con las ausencias de los lesionados Marcos Mauro, Juan Cala, Edu Ramos, Alberto Perea, Salvi y José Manuel Jurado. Por ello, Cervera tendrá que idear un once en el que la gran duda está en el extremo izquierdo, donde el canterano Javi Navarro podría suplir a Salvi.

Otro de los jugadores del filial gaditano que podría entrar como titular es Sergio González, que acompañaría a Fali en el centro de la defensa.