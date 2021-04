El Lugo busca el 'efecto Albés' para resucitar

El cuarto entrenador de la temporada del Club Deportivo Lugo, el gallego Rubén Albés, se estrena este sábado por la noche en El Toralín (20.30 horas) con el objetivo de dar un cambio radical a la pésima dinámica del equipo rojiblanco, que acumula 13 partidos sin conocer la victoria, ante uno de los mejores locales de la categoría, una Ponferradina que, a seis puntos de los puestos de ascenso, necesita ganar para romper una serie de empates que en las últimas jornadas le han alejado un poco de su sueño de disputar la fase de promoción a Primera División.

El equipo que preside Tino Saqués ha vivido la enésima semana convulsa de la temporada, con el tercer cambio de entrenador del curso. A ese efecto es al que se aferra de nuevo para recuperar la confianza perdida y encarar el esprín final de temporada —siete jornadas, 21 puntos— en las mejores condiciones posibles para repetir la hazaña de las dos últimas temporadas, en las que logró la salvación en la penúltima y en la última jornada, respectivamente.

El mal rendimiento del equipo con Luis César Sampedro —ocho partidos, ninguna victoria y cinco derrotas seguidas— ha obligado al nuevo técnico a trabajar a contrarreloj para detectar los problemas futbolísticos del equipo y solucionarlos en cuestión de tres días. La cita de El Toralín pondrá a prueba la mentalidad de la plantilla, dolida por su situación en un año que se suponía tranquilo, a tenor de la buena primera vuelta que firmó el equipo.

El Lugo, con cinco bajas ► Albés no puede contar con Valentín, Puma, Iriome, Xavi Torres y Roberto Canella

Sin Puma Rodríguez, Xavi Torres, Iriome, Roberto Canella y Gerard Valentín, lesionados, Albés necesita encontrar las piezas adecuadas para que el equipo, como pidió este viernes en rueda de prensa, transmita energía y "pasión" sobre el terreno de juego.

En anteriores experiencias, el gallego ha utilizado sistemas ofensivos cercanos al 4-2-3-1 y el 4-3-3, por lo que este sábado, se espera que alinee a Cantero en portería, Campabadal, Venancio, Djaló y Ruiz en defensa; un centro del campo formado por Carlos Pita, Juanpe y El Hacen —estos dos últimos con libertad de movimientos— y una línea de ataque con Hugo Rama —perdió protagonismo en las últimas jornadas—, Cristian Herrera y Manu Barreiro.

Albés tiene como alternativa en banda al inglés Appiah, que ha destacado por el flanco derecho, y al gaditano Chris Ramos, que puede actuar como extremo o como referencia entre centrales. La versatilidad de sus jugadores, sobre todo los de ataque, empuja a Rubén Albés a buscar la sorpresa en El Toralín.

EL RIVAL. La SD Ponferradina recibe al Lugo con casi toda su plantilla disponible, y con la posibilidad de romper una dinámica de empates que les ha frenado en su sueño por disputar la fase de ascenso a la Liga Santander.

El técnico del conjunto leonés, Jon Pérez Bolo, recupera para esta cita a Moi Delgado tras cumplir su sanción ante el CD Leganés (1-1), y salvo Manu Hernando, que se perderá lo que resta de temporada a causa de una lesión de rodilla, y el lateral José Antonio Ríos Reina, que ya entrena con el equipo y apura su vuelta, el resto estarán disponibles.

Después de volver al equipo tras seis jornadas ausente por lesión, Oscar Sielva, que marcó de lanzamiento directo de falta la igualada en Butarque , tiene muchas opciones de recuperar la titularidad.

La Ponferradina, que no cae desde hace casi seis meses en El Toralín, cuando lo hizo ante el Sabadell (0-3) en la décima jornada el 1 de noviembre, ha perdido opciones de reengancharse a la zona noble por varios empates en su estadio, donde no gana desde que lo hiciera ante el UD Almería (2-1) hace más de un mes.

Los choques berciano-lucenses siempre han tenido interés, fundamentalmente en la categoría de plata con mucho en juego, tanto por la parte alta, como en la lucha por una permanencia que ahora busca, tras cambio en el banquillo, un conjunto visitante que venció en la primera vuelta con un tanto de Hugo Rama en las postrimerías de un encuentro en el que Curro Sánchez acabó expulsado.

Rubén Albés: "Quiero ver un equipo que compita bien, que transmita pasión"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, deseó ver en su debut ante la Ponferradina a un equipo que "compita bien, con mucha pasión" en El Toralín y que ponga fin a la racha de 13 partidos sin ganar que le ha llevado a las posiciones de descenso.



"No es momento de dar pistas. Debemos aprovechar el factor sorpresa", comentó en una rueda de prensa telemática. "Todos queremos que cambie la racha. Esa es la mentalidad con la que vamos a afrontar el partido. La Ponferradina es un buen equipo, pero todas las rachas cambian y esperemos que sea este fin de semana", declaró.



De su primer rival, comentó que le "gusta mucho" y destacó el "trabajo magnífico" que está haciendo su entrenador, Jon Pérez Bolo. "La Ponferradina tiene muchos recursos, maneja alternativas, es dinámico. No espera, es un equipo activo, no reactivo, y tenemos que neutralizar sus armas", expuso.