0-0. El Lugo arranca otro punto que no despeja su mal futuro

Quiero y no puedo. No se puede definir de otra manera la actual situación del Lugo y el partido que disputó este domingo ante una Ponferradina a la que el empate tampoco le solucionó ningún problema. El cuadro de Íñigo Vélez sumó el enésimo empate del curso, y como tantas otras veces, no le sirve para cambiar o salir de una posición, la última de Segunda División, que le condena casi de manera irremediable al descenso. Quedan 24 puntos en juego, y la distancia con la salvación sigue siendo de doce. Misión imposible.

Y no se puede decir que no lo intentó el equipo de Íñigo Vélez. El técnico vitoriano agitó de nuevo el árbol del último clasificado con una alineación más ofensiva que en jornadas anteriores, con un Moyano que partía desde el centro del campo pero que en realidad actuó como tercer delantero. Por delante, Avilés y Baena intentaron aprovechar la virtud que les une, la velocidad, para desarticular a la Ponferradina en transición.

Funcionó el plan rojiblanco. A rachas, eso sí, porque el cuadro berciano también reclamó su cuota de protagonismo en el Ángel Carro. El partido se balanceó entre fases de pura especulación de los dos equipos, con pases horizontales y sin intención de buscar la portería contraria, con arrebatos ofensivos en las dos áreas que, para sorpresa de todos, no modificaron el marcador en los primeros 45 minutos.

Baena fue uno de los futbolistas más activos del Lugo este domingo. El extremo catalán formado en la cantera del Betis completó, quizá, su mejor actuación con la camiseta rojiblanca desde que fichó el pasado verano. Desde una posición más centrada de la que acostumbra, amenazó la defensa rival con diagonales, pero sobre todo con tres remates peligrosos que merecieron mejor suerte. El primero de ellos, potente y raso desde el pico del área derecho, obligó a Amir a realizar una gran estirada.

La Ponferradina, que tiene una situación clasificatoria más optimista que la del Lugo pero también urgencias, merodeó la portería de Whalley aprovechando que los de Vélez dejaban espacio a la espalda de la defensa. En una de esas llegadas, Derik se sacó un latigazo con la pierna izquierda pero Whalley evitó el primero de la ‘Ponfe’ con una parada digna de fútbol sala.

Un primer tiempo entretenido que, sin embargo, no se tradujo en goles ni solucionó ninguno de los problemas que han llevado a los dos equipos a estar tan abajo a estas alturas de temporada.

Segundo tiempo

Después de unos primeros diez minutos anodinos en los que el miedo de los dos equipos se hizo evidente sobre el terreno de juego, el carrusel de cambios animó de nuevo la última media hora de partido en el Ángel Carro.

Como en la primera mitad, fue el Lugo quien intentó inclinar más el partido, pero su aberrante falta de puntería en los metros finales —tres goles a favor en 2023— fue de nuevo el principal de los problemas de un equipo que tiene actitud, que compite y que se siente seguro en defensa, pero que es incapaz de traducir sus intenciones en la portería contraria. Ni Moyano, ni Baena —que se diluyó tras el descanso— ni Avilés, fueron capaces de perforar la portería de un Amir muy atento a todos los balones, incluída una salida hasta casi el centro del campo para cortar un contragolpe del Lugo en el último suspiro.

El esfuerzo acabó con las energías de Xavi Torres, recién recuperado de una lesión, y de Andoni López, pero ninguno de los futbolistas que entraron para refrescar el once cambió el decorado. La ocasión más clara la tuvo Jaume Cuéllar después de una dejada de Avilés y dos buenos amagues dentro del área, pero su tímido disparo cuando todo el mundo cantaba gol fue un reflejo perfecto de la situación de un Lugo que ve cómo su horizonte se nubla cada vez más con el paso de las jornadas.

Ficha técnica

0 - Lugo: Whalley; Loureiro, Alberto Rodríguez, Xavi Torres (Jordi Calavera, m.69), Pantic (Zé Ricardo, m.82), Andoni López (Álex Pérez, m.82); Gui Guedes (El Hacen, m.82), Marc Carbó, Sebas Moyano; Javi Avilés y Baena (Jaume Cuéllar, m.70).

0 - Ponferradina: Amir; Adot (Ale Díez, m.86), Sofian, Pascanu, Adrián Castellano; Ojeda (Heri Tavares, m.87), Medina, Nwakali, Hugo Vallejo (Naím García, m.58); Derik Lacerda y Espiau (Yuri, m.75).

Árbitro: Milla Alvéndiz, del Comité andaluz. Mostró amarilla a Pascanu (m.22), Nwakali (m.60) y Adrián Castellano (m.89), de la Ponferradina; y a Zé Ricardo (m.89) y Jaume Cuéllar (m.93), del Lugo.

Incidencias: Partido de la trigésimo cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 4.775 espectadores. Carlos Sánchez Cabo, utilero del Lugo que se jubila, realizó el saque de centro y fue homenajeado por el club gallego y su presidente, Tino Saqués, que le entregó la insignia de oro del equipo y una camiseta conmemorativa. Se guardó un minuto de silencio por cuatro jóvenes que fallecieron en un accidente de tráfico en Xove este sábado.