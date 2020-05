Lugo acogerá la salida de la 14ª etapa de la Vuelta 2020 el 4 de noviembre

Lugo acogerá la salida de la decimocuarta etapa de la Vuelta a España el miércoles 4 de noviembre (presumiblemente desde la Horta do Seminario), una jornada que terminará en Ourense después de que el pelotón recorra 205,8 kilómetros.

Los corredores saldrán en dirección Guntín y, tras pasar por Monterroso y Antas, se meterán en la provincia de Pontevedra para llegar hasta Agolada, Lalín y Rodeiro. Volverán a Lugo para pasar por Chantada, el alto de Escairón (de tercera categoría) y Monforte de Lemos. Después emprenderán camino hacia Ourense, donde estará situada la línea de meta.

La organización de La Vuelta ha hecho públicas este martes las fechas de la disputa de la misma, que irán desde el 20 de octubre al 8 de noviembre, con inicio en Irún y final en Madrid. El Giro Giro de Italia se celebrara entre el 3 y el 25 de octubre. Anteriormente el Tour de Francia quedó fijado entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.

Tres etapas de la edición de la Vuelta tocarán territorio gallego. El 3 de noviembre se disputará una crono que se presume decisiva entre Muros y el Mirador de Ézaro, y el día 5, la etapa comenzará en Mos y finalizará en Oporto.

Javier Guillén, director de la Vuelta, se ha mostrado "satisfecho" con la fechas definitivas de la Vuelta a España 2020. "Tenemos que tratar de hacer de la necesidad una virtud y aprovechar las oportunidades que nos brinda este nuevo paradigma. Gozamos de una gran posición en el calendario y esperamos poder contar con una participación de excepción", ha comentado Javier Guillén

Tras la cancelación de la salida oficial de La Vuelta'20, inicialmente prevista desde los Países Bajos, Unipublic tomó la decisión de no sustituir las tres primeras etapas y así se lo comunicó a la Unión Ciclista Internacional, con el objetivo de que el organismo regulador del deporte ciclista pudiera trabajar en la reorganización del calendario con la variable excepcional de una Vuelta de 20 días (2 de descanso) y no con los 23 inicialmente previstos.

Con estos cambios, La Vuelta'20 se convertirá en la más tardía de su historia. Celebrada en sus inicios (1935) en los meses de abril, mayo y junio, fue en 1995 cuando Unipublic tomó la decisión de trasladar la prueba a finales de verano.

Hasta ahora, la edición de 2001 ostentaba el récord de la edición disputada más tardíamente en el calendario. Ese año, la ronda española comenzó el 8 de septiembre con una contrarreloj individual en Salamanca y concluyó con una etapa en línea en Madrid el 30 de septiembre.

Calendario

El calendario definitivo de las pruebas del Uci Pro Tour después de los cambios que provocó la pandemia del coronavirus es el siguiente:

1st Agosto: Strade Bianche (Italy)

5-9 Agosto: Tour de Pologne (Poland)

8 Agosto: Milano-Sanremo (Italy)

12-16 Agosto: Critérium du Dauphiné (France)

16 Agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

25 Agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

29 Agosto -20 Septiembre: Tour de France (France)

7-14 Septiembre: Tirreno-Adriatico (Italy)

11 Septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

13 Septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

29 Septiembre -3 Octubre: BinckBank Tour

30 Septiembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

3-25 Octubre: Giro d'Italia (Italy)

4 Octubre: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

10 Octubre: Amstel Gold Race (the Netherlands)

11 Octubre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

14 Octubre: A Travers la Flandre (Belgium)

15-20 Octubre: Gree - Tour of Guangxi (China)

18 Octubre: Tour des Flandres (Belgium)

20 Octubre - 8 November: Vuelta Ciclista a España

21 Octubre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

25 Octubre: Paris-Roubaix (France)31 Octubre: Il Lombardia (Italy)