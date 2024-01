Jorge Prado anuncia que Lugo acogerá una prueba del Mundial de MXGP

El lucense Jorge Prado, vigente campeón del mundo de MXGP, anunció este miércoles que Lugo acogerá un gran premio del Mundial de Motocrós.

La prueba se disputará en el circuito municipal Jorge Prado, inaugurado en octubre de 2022. "Gracias a la Xunta y Alfonso Rueda por hacer esto posible y también a todos los que trabajan duro para que se realice este sueño", apuntó el piloto lucense en una publicación en X –antes Twitter–.

GP EN GALICIA 🔥 No estoy soñando. Todo esto está pasando de verdad. GRAN PREMIO DE @mxgp MXGP EN LUGO. En el circuito municipal Jorge Prado. Gracias a la @Xunta @AlfonsoRuedaGal por hacer esto posible y también a todos los que trabajan duro para que se realice este sueño. pic.twitter.com/FVn0dLx3Rj January 17, 2024

"Tengo un notición que contaros –explicó Prado en el vídeo que acompaña la publicación–. Este año vamos a tener un gran premio del Mundial de Motocrós en Galicia, y qué mejor que en el circuito municipal Jorge Prado en Lugo".

El lucense afirmó sentirse "súper contento" con una noticia impensable en épocas pasadas. "Si me lo llegan a decir hace años, no me lo hubiese creído", sentenció.

Dos grandes premios de MXGP en España

Con el anuncio realizado este miércoles por el vigente campeón de MXGP, España contará con dos grandes premios en el calendario del Mundial de 2024.

Además del de Lugo, para el que todavía no hay fecha, Madrid acogerá una prueba el fin de semana del 11 y el 12 de mayo en el circuito Intu Xanadú-Arroyomolinos.

Para el gran premio lucense, el medio especializado MX1OnBoard señala algunas posibles fechas que podrían albergarlo: el 23 y 24 de marzo, en lo que sería la segunda cita del calendario; y el 28 y el 29 de septiembre, última prueba del Mundial y programada en un principio para Italia –aunque sin determinar el circuito–. Además, cabe la posibilidad de que se produzcan más movimientos en el calendario para hacer sitio al gran premio en Lugo.