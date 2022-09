Lucía Prol y Sara Folgueira, a por la Supercopa con confianza y "sin presión"

Las jugadoras del Arenal Emevé Lucía Prol y Sara Folgueira aseguraron que afrontarán la Supercopa Iberdrola el próximo sábado ante el CV Haris "sin presión" pero con "confianza" en sus opciones.

"Nosotras vamos sin ninguna presión. Ellas son las campeonas de la temporada pasada, juegan en casa, seguramente vaya a haber mucha afición y el papel de favoritas se lo vamos a dejar a ellas. Vamos sin presión, a poner en práctica lo trabajado en estas semanas, y a disfrutar jugando como sabemos", indicó Folgueira.

Prol, que jugó en el equipo isleño la temporada pasada, dijo que tendrán enfrente "buenas jugadoras" y advirtió de que lo van a "tener difícil", pero al mismo tiempo consideró que están "capacitadas de ir" a por el título y consideró que se lo van a "llevar seguro".

El técnico auxiliar de las lucenses, Ricardo López, abogó por "disfrutar de cada momento, de cada punto" en el partido con el Haris y dar su "mejor versión".

Lucía Prol y Sara Folgueira regresan al Emevé y fueron presentadas en la sede de su patrocinador principal, Arenal Perfumerías.

"He visto una evolución enorme del club y ahora desde dentro la veo aún más. Siempre he tenido esa cosa de querer volver a casa porque como en casa no se está en ningún sitio", aseguró Folgueira, que regresa ocho años después.

Prol, que también vuelve al Emevé, observó "una evolución muy grande en el club" y admitió que "ese es uno de los grandes motivos" que le han ayudado a regresar.