Lucía Pardo hace historia

En Outeiro de Rei hay un sitio guardado para la historia del fútbol español. Allí, en la localidad lucense de poco más de cinco mil habitantes, nació la primera Noche de Reyes del nuevo milenio, hace 22 años, una niña que llevará la pelota pegada a su pie para brillar con luz propia. Aquel 5 de enero del 2000 vino al mundo Lucía Pardo, la primera goleadora de una Liga profesional del balompié femenino de España. Aquel bebé fue creciendo con el juego metido en el alma, con el fútbol como divertimento primero y trabajo después, para forjarse un nombre en los libros de historia del deporte español.

Con una semana de retraso por la huelga de las árbitras, la Liga Femenina de Fútbol –denominada Liga F y organizada a la sombra de la la Liga– se puso a andar. El primer duelo fue un Alavés-Madrid CFF. Y en ese partido inaugural, el primer tanto llevó el número 18 y el nombre de Lucía Pardo a la espalda.

Corría el minuto 33 en la ciudad deportiva del club babazorro cuando el otro equipo madrileño de la categoría –el Real Madrid femenino se lleva la fama y el favoritismo para el título junto al Barcelona o el Atlético– armó un contragolpe y envió el cuero a la izquierda. Allí, Gabi Nunes metió un centro lateral para que la cabeza de Lucía colocara el cuero en la escuadra. El gol que inauguró las celebraciones de la Liga F acabó por ser clave para su equipo, ya que el Madrid CFF fue el primer triunfador –superó por 1-2 al Alavés– de los 16 de la Liga.

"Fue una sorpresa anotar el gol, pero estoy muy contenta", declaraba Pardo a la Cadena Ser. "Lo único que pensé en el momento fue en celebrar el gol. Hasta que acabó el partido y miré el móvil no me di cuenta de nada. Pero es un orgullo y estoy muy contenta y feliz. Es algo que no se me va a olvidar", recalcó.

Desde niña el fútbol fue el deporte elegido por Lucía Pardo. Forjada en la prolífica cantera del Milagrosa, con 14 años pasó al primer equipo del Peluquería Mixta Friol, el gran referente del fútbol femenino en Lugo. Con el equipo presidido por Ángel Villar fue creciendo en lo futbolístico y se convirtió en el gran referente de un club que acabaría subiendo a la Segunda División nacional en la 2018-2019. Allí fue máxima goleadora del equipo, recibió, con 19 años, la llamada de la selección española promesas –categoría previa a la absoluta– y luego, con el descenso del Friol, pasó al Madrid CFF en la 2021-2022 para jugar entre las mejores de España y guardar su sitio en la historia.