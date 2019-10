Lucía Pardo es convocada por la selección promesas

La jugadora del Peluquería Mixta Friol Lucía Pardo, natural de Outeiro de Rei y de 19 años, ha sido convocada para unas jornadas de concentración con la selección española femenina promesas, de nueva creación y que se sitúa entre las sub-19 y la absoluta, que tendrá lugar entre los días 5 y 7 del mes de noviembre en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid).

Lucía Pardo se llevó toda una sorpresa con esa convocatoria y todavía está pendiente de conocer detalles sobre la misma. "Venía en el coche después de las clases y leí un mensaje que mandaron por el grupo del Friol en el que me estaban felicitando, así es cómo me enteré. No lo esperaba para nada. Todavía no me han comunicado nada sobre los planes, solamente sé que se trata de una concentración en Madrid entre los días 5 y 7 de noviembre", comentó.

Lucía Pardo reconoce que está realmente feliz por esta convocatoria para unas jornadas de entrenamiento con la selección, todo en una campaña importante para ella y para el club, que milita en la segunda categoría del fútbol nacional después del ascenso logrado en la pasada campaña. "Es un orgullo como lucense, no me lo esperaba y por eso todavía estoy asimilando la noticia. Todo llega en una temporada importante, estamos en una categoría nueva y llega ahora un reto ilusionante", comenta.

"Toca disfrutar al máximo porque voy a estar rodeada de jugadoras muy buenas, es todo un orgullo para mí", dice Lucía Pardo

La jugadora del Peluquería Mixta Friol sí que tiene muy claro que está ante una oportunidad que hay que aprovechar y disfrutar, además en una convocatoria en la que se trata de la única jugadora de Primera División B que está en dicha lista.

"Toca disfrutar al máximo porque al final voy a estar rodeada de jugadoras muy buenas y darlo todo", a la vez que también se define como jugadora. "Soy una jugadora potente, peleona y que lo da todo en los encuentros", señala.

Lucía Pardo recuerda también como fueron sus inicios en este deporte. "Estuve primero en la Milagrosa, primero en las categorías inferiores hasta llegar al sénior, y luego ya firmé por el Friol y aquí después de unos años. Ahora cada año que pasa me encuentro mejor, más cómoda, ya como si fuera mi casa", dice.

La jugadora de Outeiro de Rei también aprovechó para valorar la situación deportiva de su equipo en estas primeras jornadas dentro de la Segunda División y cuáles son sus sensaciones. "Podían ser mejores porque fuera de casa no puntuamos todavía, pero creo que lo podemos hacer mejor, conseguir mejores resultados y jugar como lo hacemos en casa", manifiesta.

Finalmente, Lucía Pardo también agradeció los mensajes de felicitación que le llegaron en una jornada que no va a olvidar jamás en su carrera deportiva. "Se acordaron muchos entrenadores de hace años, la familia, la verdad es que estoy realmente contenta y muy agradecida a toda la gente", concluyó.