Luchador hasta el final en el CD de Lugo

El quinto partido de pretemporada del Club Deportivo Lugo dejó buenas sensaciones y un disparate en los minutos finales, donde el Lugo remontó un partido que tenía perdido con dos goles de Dani Escriche.

El técnico rojiblanco Javi López declaró al finalizar el encuentro que el equipo había mostrado un buen juego frente al primer rival de entidad y de la misma categoría. "Fue un partido más de pretemporada y hay que tomarselo como eso. Era un rival de entidad, de nuestra categoría, y ha estado bien, hemos jugado bien los dos equipos. Al final el resultado cayó de nuestro lado y es una circunstancia más, pero siempre es bueno que el equipo gane partidos y que avance en la pretemporada con paso más o menos firme", aseguró Javi López.

Durante la primera mitad del encuentro se pudo ver a un Lugo dominador y con especial interés en hacerse con el control del balón, una propuesta que el entrenador de los lucenses alabó ante los medios. "La primera parte ha habido fases buenas con balón y también hemos trabajado bien defensivamente cuando nos han apretado. Con el balón en los pies cada vez nos soltaremos más, y cuando las fuerzas sean mejores tendremos la cabeza y las piernas más frescas y haremos mas cosas. Esto es propio de la pretemporada y hay que seguir avanzando", añadió Javi López.

El técnico del conjunto lucense también destacó el buen juego de las dos nuevas incorporaciones, Giorgi Aburjania y Borja San Emeterio. "Han estado correctos, acaban de llegar. A Aburjania lo hemos metido en una posición que no es la suya pero nos ha ayudado mucho. Borja es un buen defensa, el trabajo que han hecho los dos tampoco es para evaluar demasiado porque no han jugado muchos minutos y prácticamente no han entrenado ni una sesión con nosotros", aseguró el entrenador.

"Borja es un jugador que nos puede funcionar en cualquier posición de la defensa y nos va ayudar, no va a salir nadie en la parcela defensiva y vamos a continuar con todos los que tenemos", declaró Javi López al ser preguntado sobre posibles salidas en la parcela defensiva y acerca de la presencia de tres jugadores para el puesto de lateral derecho.

Además, mostró su satisfacción por la intensidad del equipo, que en ningún momento le perdió la cara al partido y logró darle la vuelta al resultado. "Me ha gustado que hemos competido. Nos han metido un gol y el equipo podría haberse venido abajo pero no lo hizo, hemos competido bien. Los partidos hay que jugarlos enteros independientemente del resultado. Estamos en el ecuador de la pretemporada y hay que ajustar cosas" finalizó el técnico.

Salidas

El futuro de Ramón Azeez es una incógnita

La llegada de Giorgi Aburjania a la disciplina del Lugo provoca un overbooking de jugadores en el centro de campo que podría incitar a una salida de Ramón Azeez del club lucense. Azeez disputó el jueves sus primeros minutos de pretemporada y desde Madrid apuntan que no tienen referencia alguna de una posible llegada del nigeriano ni al Leganés ni al Getafe.

Un puesto por reforzar

El puesto de extremo izquierdo continúa siendo la posición más deshabitada de la plantilla a pesar de que los rumores siguen colocando a Tete Morente y a Juan Hernández como principales opciones.