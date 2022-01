Diego Vallejo y Eduardo Iglesias vencen al Dakar

Diego Vallejo y Eduardo Iglesias volvieron a cruzar la línea de meta de la última etapa del Rallye Dakar. El copiloto meirego lo hizo por sexta vez. El motociclista monfortino por tercera. Los dos hicieron pleno en sus participaciones en una de las pruebas más duras de los deportes del motor para cumplir con sus objetivos y celebrar un nuevo éxito para el deporte lucense.

Vallejo, junto al piloto madrileño Óscar Fuertes a los mandos del Astara Team, acabó en un gran puesto 34 de la general, a 1 hora, 28 minutos y 20 segundos del ganador de la categoría de coches, el catarí Nasser Al-Attiyah.

El de Meira y su compañero acabaron la duodécima y última etapa, de 680 kilómetros y 164 de especial, en la posición 37 con un tiempo de 1 hora, 54 minutos y 53 segundos, a 19.34 del ganador del último parcial, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

Vallejo y Fuertes completaron una gran carrera, en la que la regularidad fue su principal seña de identidad salvo por el accidente sufrido el pasado lunes, en la octava etapa entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasir, de 395 kilómetros de especial.

Vallejo y Fuertes fueron el cuarto equipo español en la general del Dakar 2022, solo superados por Carlos Sainz y Lucas Cruz en su Audi —acabaron en el puesto 12 con 42.12.24—, por Laia Sanz (Mini), vigésimotercera con 44.51.59, e Isidro Esteve, con 45.54.43.

El ganador final fue Nasser Al- Attiyah, que dominó la carrera a sus anchas para anotarse el que fue su cuarto Dakar en la categoría de coches, tras los logrados en 2011, 2015, 2019. El catarí superó en la general por 27 minutos y 46 segundos al francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) y en 1 hora, 1 minuto y 13 segundos al saudí Yazeed Al Rajhi.

EDUARDO IGLESIAS. También completó un gran Dakar el monfortino Eduardo Iglesias, quien logró acabar por tercera vez en otras tantas participaciones en la prueba de Arabia Saudí. El de Monforte finalizó el rallye en la posición 78, a tras acabar la etapa en el puesto 81 a 45 minutos y 46 segundos del ganador, el chileno Pablo Quintanilla (Honda).

Iglesias fue el 78 de la general, con una desventaja de sobre el ganador del Dakar en motos, el británico Sam Sunderland (GasGas). Quintanilla fue segundo a 4.27, y el austriaco Matthias Walkner (KTM) acabó tercero a 6.47.

"A última etapa era de poucos quilómetros, pero sempre é de moitos nervios porque sempre pode pasar de todo ata ao final e chagar á meta para acadar a medalla de finisher. Estou moi contento de rematar o meu terceiro Dakar consecutivo", aseguró Iglesias tras finalizar una prueba que ya había logrado concluir en sus últimas dos ediciones.

Iglesias completó una buena edición del Dakar, en la que condicionó su posición la caída del primer día de la competición. En el resto de la prueba, el de Monforte tuvo un comportamiento regular en carrera.

"Contaba con mellorar un pouco a posición final e rematar mais arriba, pero non foi fácil. Despois da caída do primeiro día comezou mal a carreira. Despois fun remontando pero non puido ser. O ritmo da carreira foi moito mais alto que os dous anos anteriores e esperemos poder, noutra edición, poder mellorar a miña mellor posición, que foi a do ano pasado", añadió Iglesias.