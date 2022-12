El lucense Uxío da Pena anuncia su retirada del fútbol

El futbolista lucense Uxío da Pena —también abogado— anunció este jueves que cuelga las botas a los 32 años.

El jugador del Arenteiro formó parte de una convocatoria en el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, "el primer equipo del que me enamoré".

Hoy será mi última convocatoria como futbolista, lo haré con el último equipo del que me he enamorado, contra el primer equipo del que me enamoré. IDÍLICO. Meu pequeno gran homenaxe @xaimedapena, vai por ti ❤️