No lo considera un reconocimiento a sus 30 años de trayectoria en la escalada y el alpinismo porque, asegura, se limita a practicar su pasión sin pensar en nada más, pero sí siente un "orgullo especial" por una candidatura, la del premio Fedme (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) en la categoría de escalada en hielo y dry tooling, que supone el máximo reconocimiento nacional dentro de su disciplina. Es Luis Penín, un lucense cuya afición extrema por la escalada le ha llevado, literalmente, a lo más alto.

Comparte el honor de la candidatura con su compañero de batallas, el riojano David López. Los motivos al premio para el que aspira no son otros que la repetición de la durísima Stirb langsam (Jungla de Cristal en alemán) en el Tirol austríaco y por la apertura, días después, de Gaia, una vía para profesionales muy cerca de la primera, con dificultades de máximo nivel y en la que el lucense reconoce que probó, por primera vez, sus "límites".

Luis Penín y David López compiten con otras 21 candidaturas que se dividen en las seis categorías que forman cada año los premios Fedme —concedidos por la Federación Española de Escalada y el Consejo Superior de Deportes (CSD)—: escalada deportiva y bloque; escalada en pared; escalada en hielo y dry tooling (la categoría de Penín y López); alpinismo europeo e himalayismo.

"Escalo sen buscar nada, porque me gusta, porque o paso tan ben como o primeiro día", reconoce el lucense con humildad. "Cando nos enteramos levas un alegrón, porque o nivel en España cada vez é máis alto. En outros países a escalada ten moita máis tradición, pero en España non é tan habitual. Levar o nome de Lugo por aí adiante é un orgullo, e motivar á xente que quere empezar, tamén. O mensaxe é que se queres, podes".

Desde Granada, donde vive y trabaja desde hace años, Penín espera el resultado de un premio que, sin buscarlo, reconoce sus tres décadas de pasión.

"Quedei tocado psicolóxicamente"

La dificultad de la apertura de ‘Gaia’ en el Tirol austríaco pasó factura al lucense, que sufrió lo indecible para lograr el objetivo.



"Un regalo"

"Abrir unha vía no Tirol, cuna da escalada mundial, preto de once naceron Peter Habeler ou Reinhold Messne, foi a caña, un regalo".



¿Tercer premio?

De ganar en 2020, sería la tercera vez que Penín logra el máximo reconocimiento nacional. Lo consiguió en 2007, por la vía Game Over en Innsbruck (Austria), que también le permitió llevarse el galardón en 2008.