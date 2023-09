Un lucense por encima de las nubes

El mundo del montañismo es un desafío implacable que pone a prueba la resistencia mental y física de aquellos que se aventuran a conquistar sus picos más majestuosos. Para un alpinista amateur, la culminación de este tipo de retos suponen una extraordinaria realización personal, pero conquistar por primera vez un ochomil es un logro impresionante y una experiencia transformadora.

El lucense Roberto López ha añadido su nombre a una amplia lista de conquistadores que tienen en su haber el privilegio, o la osadía, de haber sobrepasado la cifra más simbólica de una disciplina que a veces no deja segundas oportunidades. Por fin tiene su ochomil. El Manaslu ya es historia en la vida de este aventurero.

Roberto López, en plena ascensión. R.L.

Lo que comenzó como una distracción en la provincia de Lugo, en lugares como Courel o Ancares, se ha convertido en una forma de vida que año tras año le lleva a la otra punta del planeta. López ha coronado cumbres en países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, China, Nepal, Tanzania, Marruecos, Francia, Italia, Eslovenia, Alemania, Rusia o Kiriguistán, pero ninguna de ellas alcanzaba la emblemática cifra de 8.000 metros que tantas leyendas encierra dentro de la historia del alpinismo. Ninguna hasta la pasada semana, cuando envió a sus amigos el mensaje que siempre deseó escribir: "Ya lo tengo, ya he hecho cumbre en el Manaslu".

La cima de un ochomil es un lugar sagrado para los alpinistas. Llegar allí, dicen, despierta una mezcla de emoción, agotamiento y euforia. La sensación de logro personal se mezcla con un profundo respeto a la naturaleza implacable que les rodea. No fue fácil, por supuesto. Nunca lo es. A veces, de hecho, el riesgo extremo impide al escalador disfrutar al máximo del logro. "No lo disfruté como me gustaría porque era una cumbre muy peligrosa, delicada, con mucha gente alrededor haciendo cola", recuerda el lucense.

Cualquiera que se aventure a este tipo desafíos es consciente de su peligrosidad, pero la pasión inquebrantable por la montaña puede con todo, hasta con las inclemencias más inoportunas. "Solo caben dos personas para hacer fotos, es una situación muy inestable porque cuando uno la abandona y entra otro, el cansancio puede provocar algún despiste y uno se puede ir al abismo", añade. "Fue algo emocionante, vertiginoso. Lo que vimos alrededor fue impresionante. Para llegar a la cumbre real —existe una cumbre antigua 60 metros más abajo— accedes caminando con un pie delante del otro, en una pendiente muy elevada y con el vacío a tus pies». Allí estaba Roberto López, acompañado de Anish Sherpa, la persona que le acompañó de principio a fin en una aventura irrepetible.

LA ALTITUD. La altitud es el gran enemigo del alpinista. La gran prueba de fuego y la que le coloca de frente a la realidad que está a punto de afrontar. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir en condiciones tan extremas, lo que significa que deben lidiar con la falta de oxígeno, el frío extremo y otros obstáculos físicos y climáticos que siempre aparecen en el camino. Esto requiere una adaptación gradual y cuidadosa a lo largo de semanas en los campos base e intermedios.

"Yo en el campo base me aclimaté de otra manera: bailando", recuerda López, al que en Nepal conocen ya como ‘Mister Dancer’. "Me encontré allí con unos amigos que conocí el año pasado en el Ama Dablam y tocó bailar con todos... mientras los chinos sacaban fotos".

Del campo base, el lucense saltó al campo 1 (5.500 metros) y de ahí al campo 2 (6.200). "Este es el tramo más delicado porque hay muchas grietas y muros de hielo que hay que escalar con cuerdas. Fue espectacular y abrumador".

El campo 3 (6.800 metros) "está montado sobre una gran grieta". El campo 4, el último previo a la cumbre, está a 7.400 metros. "Es muy desagradable, ventoso e inhóspito. Aquí se nota la altura y el baile hay que dejarlo de lado".

Aunque normalmente la cumbre del Manaslu se intenta desde el campo 3, López lo hizo desde el cuarto, "con la intención de hacer cumbre en siete horas". El lucense recuerda el "intenso frío y el viento moderado" en una oscura noche que no entra dentro de sus planes favoritos. "No me gusta la noche para esto porque no ver te quita la distracción de tantas horas de camino, pero el amanecer fue algo impresionante".

De ahí hasta la cumbre, "lo psicológico es tan o más importante como lo físico", dice. No hubo tregua y, no sin dificultades, Roberto López conquistó los cielos de Nepal. "No quería que en mi libro de bitácora apareciera una página en blanco por no haber intentado este proyecto, pero ya lo he conseguido", dice orgulloso.

El descenso no fue tampoco fácil. Pero llegar al campo base fue una liberación total. "Me reconocieron todos los sherpas y me gritaron ‘¡Ey, Mister Dancer!’. Y volvimos a bailar todos juntos al son de la música".

Manaslu, un gigante en el Himalaya

El Manaslu, con sus majestuosos 8.163 metros, se alza en el corazón del Himalaya nepalí como un gigante desafiante que ha deslumbrado a alpinistas durante décadas.

La ‘Montaña de los Espíritus’



Con su nombre, que significa la ‘Montaña de los Espíritus’, el Manaslu es más que una simple formación geológica: es un símbolo de lo inexplorado y lo inalcanzable. Para los alpinistas, conquistar su cumbre representa un acto de valentía, determinación y resiliencia que deja una huella imborrable.



1950, la primera exploración



En 1950, H.W. Tilman fue el primer europeo en liderar una expedición a la cordillera del Annapurna con un pequeño grupo de cinco compatriotas. Durante esta exploración, mientras hacían un reconocimiento de las partes altas de Dudh Khola, vieron claramente el Manaslu desde Bumtang.



Varios intentos hasta la primer conquista



Después de la visita de reconocimiento de Tilman, hubo cuatro expediciones japonesas entre 1950 y 1955 que exploraron la posibilidad de escalar el Manaslu por las caras norte y este. Después de numerosos intentos de diferentes expediciones, los escaladores Toshio Imanishi (Japón) y el sherpa Gyaltsen Norbu hicieron la primera ascensión al Manaslu el 9 de mayo de 1956. El equipo fue dirigido por Yuko Maki, La siguiente ascensión con éxito a la cumbre del Manaslu fue en 1971, también por parte de escaladores japoneses.