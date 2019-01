Un lucense, a la derecha de Piqué

El año 2018 será inolvidable para Iván Modia Yáñez (Lugo, 1979). Este ejecutivo lucense ha emergido en los últimos meses junto a Gerard Piqué. Es el director de operaciones de Kosmos Tennis, una de las filiales del emporio fundado por el central culé.

El trabajo de Iván Modia ha contribuido a que el grupo inversor de Gerard Piqué se haya hecho con los derechos de la Copa Davis de tenis. "La idea la tenía él en la cabeza y yo le abrí los ojos y le llevé las operaciones", afirma el lucense.

La relación del ejecutivo lucense con el defensa internacional del FC Barcelona se remonta a 2004, cuando trabajaba como periodista en Inglaterra y, a través de Cesc Fábregas, entrevistó al futbolista, que militaba entonces en el Manchester United. Recuperaron esa relación, ya profesional, a finales de 2015 cuando Iván Modia le propuso patrocinar un torneo ATP 250 en Valencia, que promovía su íntimo amigo José Antonio Pereiro, que por entonces presidía la federación gallega de este deporte y aspiraba a dirigir la nacional.

"Piqué me preguntó si quería organizar un ATP 250 o salir en la Wikipedia. Y le dije por qué. Me explicó que ese año la final de la Copa Davis había sido Bélgica-Gran Bretaña. Me dijo que si no eras belga o británico no la veías y eso estaba muy mal porque es como un Mundial de selecciones. Añadió que todo el mundo tiene que ver el tenis porque si no lo van a acabar siguiendo solo viejos", recuerda.

La Copa Davis se celebrará este año y el próximo en Madrid. Reunirá a 18 países durante una semana

A partir de ahí Iván Modia fue de la mano con Piqué en el proyecto de organizar la Copa Davis. Asegura que "no ha sido un capricho", sino una necesidad porque "poco a poco se está muriendo. Hace diez años tenía ocho patrocinadores, ahora tiene tres".

El pasado verano en Orlando (Estados Unidos), tras "un trabajo muy duro", Kosmos se hizo con los derechos de organización para los próximos 25 años al obtener el apoyo del 71% de los países.

Sobre la oposición de primeras raquetas como Djokovic, Zverev y Federer, el ejecutivo lucense confía en que al menos los dos primeros, con los que mantienen continuos contactos para buscar las fechas más idóneas, acepten participar. Reconoce que "los cambios son difíciles, sobre todo cuando es una competición que lleva 118 años, la más antigua por equipos en el deporte".

VIRTUDES. Considera que será una competición "más vistosa", que "enganchará" a los jóvenes, porque los partidos serán a tres sets y no a cinco y reducirá el calendario y el cambio de pistas, lo que evitará lesiones de jugadores.

La Copa Davis se celebrará este año y el próximo en Madrid. Reunirá a 18 países durante una semana en la Caja Mágica. "La idea de Gerard es hacer algo tipo Super Bowl, entretenimiento y deporte", destaca.

Modia dice que Piqué es "muy inteligente, un gran jefe, una grandísima persona y muy amigo de sus amigos". Apunta que está "muy al tanto de todas las noticias". Sobre su facilidad para meterse en charcos con sus declaraciones, precisa que "no se calla, ni elude ninguna pregunta. Quizás a veces no sea políticamente correcto, pero dice lo que siente".