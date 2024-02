Lucas Díaz: "¿La parada del otro día? Quizá de las mejores que hice"

El portero español del CD Lugo, Lucas Díaz (27 años), fue uno de los grandes protagonistas del pasado sábado al llevar a cabo la parada de la jornada y una de las mejores de la temporada tras un lanzamiento de Oyarzun desde 30 metros que se colaba por toda la escuadra. "Fue una buena intervención, quizá una de las mejores que he hecho en la categoría. Algo he visto, aunque no estoy pendiente de redes ni de medios, pero sí me llegó su difusión".

El guardameta ha recuperado la titularidad bajo palos después de la operación de apendicitis que ha sufrido Tabuaço y que mantendrá al luso unas semanas en el dique seco. "Todos tratamos de sumar al máximo", aseguró este jueves Díaz. "Lo importante es ponerse a disposición del grupo, y creo que pudimos sumar algún punto más", en el duelo ante el Real Unión.

Díaz añadió que el equipo "puede y debe mejorar sus datos" y que "hacerse fuerte atrás" les acercará a la victoria en los próximos partidos. "Nos concentramos para mejorar cada día y ofrecer siempre nuestra mejor versión".

En este sentido, el portero insistió en que la fuerza del Lugo está en el colectivo y en la solidaridad en los esfuerzos. "Todos hacemos todo, todos participamos en el ataque y en la defensa, es algo que debemos compartir y la misión es de todo el bloque".

Para Díaz, el equipo rojiblanco "rompió la dinámica" con el triunfo ante la Real Sociedad B y el empate ante el Real Unión el pasado fin de semana, por lo que "saldremos ante el Osasuna B a por los tres puntos, que son muy importantes. Tenemos que buscar un triunfo en casa", comentó.

Sobre el partido de ida, recordó que vieron "un filial atípico, con gente física y muy vertical" y que a pesar de ser un filial, "no se diferencia de un equipo más hecho". El portero del Lugo insistió en que esperan "un partido de mucha disputa, con jugadores que compiten fenomenal".

Por ello, abogó por "hacernos fuertes en casa" para sumar un nuevo triunfo en el Anxo Caro. "No tengo dudas de que lo vamos a conseguir porque mejorar en nuestro estadio es fundamental en los objetivos".