Lolo Escobar: "El proyecto del Lugo se asienta en dejar las porterías a cero"

El entrenador del Lugo, Lolo Escobar, aseguró que su equipo parte con el plan de dejar "la portería a cero" como germen de su juego, pero espera que haya una "mejora" en el apartado ofensivo para que se complete lo que desea en cuanto a juego para esta temporada.

El técnico extremeño cuenta con un Martín Ochoa al cien por cien, afirmó que a Ceberio y Bernardo Cruz le queda poco para volver al equipo tras sus lesiones y alabó el juego de su próximo rival, la Real Sociedad B.

"El equipo defensivamente está muy bien. Es un poco lo que pasó en la pretemporada, en la que estuvimos muy fuertes en defensa y en la que los conceptos se adquirían con velocidad. Llegó el partido de la Cultural, en el que encajamos dos goles en un campo muy complicado.

Pero luego retomamos la línea de la pretemporada, que es la de no encajar. El proyecto se asienta en dejar las porterías a cero y ahora tenemos que dar un paso más en la parte ofensiva, que creo que es donde está la mejora a día de hoy", declaró.

Adaptación de Lesme y Mendoza

"Los dos están bien adaptados en cuanto a grupo. Fue una sorpresa lo bien que los acogió el grupo y lo bien que se han integrado, por ahí no hay ningún problema. En cuanto a lo físico hay una pequeña diferencia en Lesme, que viene de no competir, y Bryan (Mendoza), que sí ha competido, por eso creo que la adaptación de Mendoza será más fácil que la de Lesme, que costará un poco más", valoró Escobar.

"Este es un modelo de juego que no es fácil y los dos necesitarán un poco más de tiempo. Pero estoy contento en cómo se están insertando en todo lo que tenemos montado. Es una adaptación bastante positiva".

Lesionados

"Ceberio y Bernardo no están todavía. Ceberio está en la parte final y el martes intentaremos que entre ya con el grupo. Bernardo va muy bien, está en el último proceso para unirse al grupo. Los dos van bien, pero no llegan al fin de semana. Luego tuvimos algún cuadro gripal, como pudo ser Lizancos, pero entiendo que estará perfecto y no será duda para el domingo".

"La semana que hizo Martín Ochoa fue bastante mejor que la anterior. Completó entrenamientos, que es de lo que se trata. Espero que esta semana no haya problema. Ha hecho muy bien la semana y, en principio, no debería haber problemas para que estuviera disponible este domingo al cien por cien".

Real Sociedad B

"Es un equipo muy bien trabajado, con chicos con muy buen futuro. Es un grandísimo filial que pone a muchos jugadores en Primera División año tras año, que se siente muy cómodo con espacios y con jugadores que llevan tiempo en la categoría marcando diferencias. Me parece un filial de los potentes, con muchas virtudes que intentaremos que no se reproduzcan. También trataremos de llevar el partido a lo que nosotros queremos, algo que la semana pasada no ocurrió".

"La clave va a estar en las transiciones. Es un equipo que con espacios es de lo mejor de la categoría y tenemos que tratar de que se corra solo hacia un lado y que para el nuestro eso no suceda o suceda lo menos posible. Creo que ahí estará la llave del partido y donde creo que llegarán nuestras opciones. Tenemos que hacer que no se sientan cómodos, que no tengan espacios y que no haya situaciones continuadas de correr".

"Si la Real Sociedad B tiene una virtud es que es de los equipos que más corren de la categoría. Hay pocos equipos que tengan las piernas que tiene este conjunto. Tenemos que intentar que eso no se note mucho y para ello tendremos que intentar tener mucho el balón o intentar que no corran o terminar jugadas para que no saquen esas virtudes que tienen casi todos los componentes de la plantilla: correr, potencia, ir mucho al espacio y hacerlo con alta intensidad".