Lolo Escobar: "Quiero un Lugo que compita y sepa qué hacer en cada momento"

El nuevo entrenador del Lugo, Lolo Escobar, afirmó en su presentación, que espera construir un equipo que domine diferentes registros, que sea un grupo de jugadores trabajador y del que los aficionados se sientan "orgullosos" e identificados y eludió ponerse un objetivo más allá de "ganar el primer partido de Liga".

"Un equipo que juega bien es un equipo que compite"

"Creo en construir un equipo con el que todos se sientan identificados, un equipo que trabaje duro y que se esfuerce siempre. Quiero un Lugo que haga eso y que la afición pueda estar orgullosa de eso", afirmó el preparador extremeño.

"Para mí un equipo que juega bien es un equipo que compite, que respeta todas las fases del juego y que ataca y defiende en bloque bajo, medio y alto y que sepa qué hacer en cada una de esas fases en función del resultado. Luego depende de muchas cosas", aclaró Escobar.

"Me gustan los equipos que jueguen bien, pero no soy un romántico de ello. En esta categoría y en cada partido puedes tener diferentes contextos que hay que tener en cuenta. Todo varía tanto en esta categoría que no te puedes ceñir a un solo sistema. He manejado casi siempre tres sistemas: 4-4-2, 4-2-3-1 y 4-3-3, pero también utilicé defensa de cinco... No vamos a hacer solo el bloque bajo o la presión alta, no solo el toque en corto o salir en largo, vamos a ser un equipo camaleónico que juegue de distintas maneras", reveló.

Escobar no quiso ponerse un objetivo concreto para la próxima temporada. "A mí me encantaría llegar aquí y prometer títulos y de todo, pero la realidad en la que se puede centrar un entrenador hoy en día es en ganar el primer partido que tiene. Mi objetivo es llegar a la jornada uno en las mejores condiciones posibles. No me apetece ni quiero mirar más allá, porque la vida de un entrenador se basa en el día a día y eso es ganar la primera jornada de Liga".

Plantilla larga y 7 amistosos

El preparador rojiblanco espera poder contar con una plantilla larga la próxima temporada. "Me gustaría contar con una plantilla con todas las fichas disponibles (24 en caso de tener tres porteros o 23 con solo dos)", observó el extremeño, quien quiere una pretemporada con "seis o siete partidos amistosos".

Además, Escobar rechazó la opción de realizar una fase de preparación fuera de Lugo. "Doy mucha importancia al buen ambiente del vestuario, a firmar una familia con los jugadores, con el club y la grada y eso se puede conseguir aquí. El clima que hay en Lugo es ideal para la pretemporada. Es espectacular par poder entrenar, porque trabajar al sol a cuarenta grados es muy duro. No veo que tengamos que salir fuera para hacer la pretemporada, aquí las condiciones son perfectas", recalcó.

En cuanto a la cantera, Escobar admitió que había "visto poco" al Polvorín pero que intentará "dar oportunidades a los jóvenes". "En las primeras semanas de trabajo tendremos pocos jugadores, por lo que los chicos de la cantera tendrán más oportunidades. Quiero ver a los jóvenes, al mayor número de jugadores posibles para ver qué es lo que nos pueden dar".

Fichajes

Sobre los fichajes, Escobar indicó que: "Hay que trabajar a muerte pero sin prisa. No queremos traer a alguien por traer. Debemos ser nosotros los que decidamos los jugadores que lleguen y para eso necesitamos tiempo. Hay jugadores que ahora no están disponibles que a final de mercado sí pueden estarlo. Para firmar lo que queremos necesitamos tiempo.

Cuerpo técnico conocido

El técnico del cuadro lucense informó de que llega con un equipo técnico conocido. "Vengo con un segundo entrenador de mi confianza como es Jorge Murga y con mi hermano, José ángel Escobar como preparador físico. En los 20 años que llevo como entrenador de equipos de mayores solo en cuatro o cinco años no los he tenido a mi lado. Para este proyecto me viene muy bien estar con ellos para entrenar a full", manifestó.

Negociaciones para su llegada

El técnico reveló que tuvo dos reuniones con la gente del Lugo. "Mi representante me comunicó el interés del club y luego tuvimos dos reuniones. La primera fue con Rubén (Arce, secretario técnico) y David (Peláez, anterior director deportivo) y la segunda con el presidente. cuando pasamos esas dos reuniones me llamaron para decirme que era el elegido. Estoy muy ilusionado de estar aquí".

"El Lugo es un club histórico del fútbol español. Es un club que estuvo once temporadas en Segunda División y aunque ahora no esté en su mejor momento sigue siendo un club histórico y teniendo prestigio. Llegar al Lugo es un reto para mí".

Presencia de Roberto Sáez

Para Escobar es importante y beneficioso que esté Roberto Sáez en la dirección deportiva. "Es muy importante el hecho de haber trabajado con Sáez. Me representa todo lo que dice y también con lo que cree que el club necesita. Es importante que todo esté alineado y eso parece que es lo que pasa aquí".

Roberto Saéz

El director deportivo del Lugo, Roberto Sáez aseguró que dará prioridad a los jugadores gallegos o lucenses a la hora de firmar nuevos jugadores. "Si los jugadores que llegan son gallegos, mucho mejor, aunque no por ser gallego jugará seguro en el Lugo. Si los futbolistas son gallegos tendrán un punto más para recalar aquí, porque creo que la identidad y el conocimiento del medio y su mayor capacidad de adaptación serán importantes.

"En igualdad de condiciones futbolísticas y de sueldo tiraremos con lo de aquí, porque su capacidad de adaptación será clave y es más fácil para ellos".

Sáez afirmó que habló "con más jugadores" pero que por ahora "no me quiere ninguno". "Lo bueno se hace de rogar, si un jugador me dice pronto que sí desconfío", bromeó el burgalés.

Sobre la posible llegada del ex del Rácing Diego Mirapeix, indicó que le parece "un futbolista espectacular" y que le desea "lo mejor", pero eludió indicar si está o no en cartera. También se refirió a la posible renovación de Carlos Julio, de quien dijo que "es un buen lateral" y que "puede ser una opción", pero siempre que se baje su actual salario. "Puede ser una opción siempre y cuando entre en los parámetros del club, pero su sueldo actual es inviable para el Lugo".