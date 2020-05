Adrián Ben: "Lo viví al máximo"

Felices, con responsabilidad y, sobre todo, libres. Así es como se sintieron los atletas españoles que este sábado disfrutaron de su primera carrera tras casi cincuenta días encerrados en casa sin poder hacer deporte al aire libre. Los deportistas de élite, al igual que miles de ciudadanos, inundaron este sábado las calles de España para dar color por unas horas a los espacios públicos. Efe habló con algunos de ellos para conocer sus sensaciones y escuchar sus reflexiones.

El vivariense Adrián Ben es a sus 21 años una de las más firmes promesas del atletismo español e hizo historia en el último Mundial de Doha (Catar) al convertirse en el segundo español en clasificarse para una final de 800 metros. Tras 48 días sin salir de su casa de Viveiro con una cinta cedida por el gimnasio Be One como principal ayuda, este sábado por fin pudo disfrutar de sus primeros kilómetros por las calles de Viveiro. A primeras horas de la mañana, Ben apostó por un recorrido llano, sin apenas desnivel para completar 10 kilómetros en poco más de 38 minutos, con un ritmo medio de 3.48 minutos por kilómetro, que no está nada mal para ser su primera salida.

Ya desde el día anterior Adrián Ben había mostrado su alegría de poder correr al aire libre. “Estoy muy feliz, muy contento y muy ilusionado. Este sábado (por el viernes) casi no podía dormir de imaginarme el momento. Lo he vivido al máximo”, señaló el joven, que no tuvo ningún problema en su recorrido. “Hay que respetar las medidas de seguridad y es lo que he hecho, igual que el resto de la gente que he visto. Hice un calentamiento, sin pasarme mucho, porque al venir de la cinta siempre hay que adaptarse algo al asfalto y la tierra”, señala el joven, que pide a todos los corredores que cumplan al máximo con las recomendaciones y mandatos de Sanidad. “Hay que demostrar que tenemos el máximo respeto por los sanitarios y para ello es fundamental cumplir y acatar las normas”, sentenció.

El vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón (1995) y de Europa (1994), no recuerda los años que lleva sin estar tantas semanas sin correr pese a que ya son muchos calzándose las zapatillas. “Ni lesionado había estado tantos días. Hoy solo había que poner el cronómetro para controlar la hora de salida y entrada de casa, porque el entrenamiento se tiene que desarrollar con suavidad, sabiendo gestionar esos momentos para correr en libertad. Es un hito regresar para correr en la calle y por ello me he sentido libre”, declaró.

Marta Pérez, atleta española de 1.500 que fue octava en el último Europeo de pista cubierta y semifinalista en Doha, ha notado asimismo respeto por las normas. “Hoy (por este sábado) me he sentido como una niña en el día de Reyes. Estoy en Soria, una ciudad pequeña, y he podido llegar corriendo hasta el monte Valonsadero. He corrido por allí bastante rato y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo”, reconoció.

Respeto es lo que apreció de igual modo Fernando Carro, plusmarquista español del 3.000 metros obstáculos: “En Paracuellos del Jarama he visto como siempre mucho civismo por parte de todos los vecinos”.

“En mi caso personal he encontrado una vuelta a la rutina un poco excepcional dentro de esta nueva pseudonormalidad a la que nos vamos a ver enfrentados durante unos meses. Lo importante es que ya hemos superado esta ‘lesión’ de mes y medio y que progresivamente vamos a recuperar nuestras rutinas y nuestro trabajo. Llega un tiempo mucho mejor”, finalizó Carro.