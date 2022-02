Llull: "El Breogán es el doble de peligroso por jugar sin presión"

El jugador del Real Madrid Sergio Llull calificó al Río Breogán, oponente este jueves en el segundo de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, que es un equipo "el doble de peligroso por el hecho de jugar sin presión".

Llull dijo ante los medios tras la llegada del Real Madrid a Granada que el Barça, principal favorito junto al cuadro blanco para ganar la Copa, "es un grandísimo equipo" pero que en su mente "sólo está el Breogán y ganar el partido del jueves para estar en semifinales".

"Jugar sin presión hace al Breogán el doble de peligroso, y no nos podemos olvidar de la calidad que tienen sus jugadores, aunque sea un recién ascendido", apuntó sobre la escuadra gallega.

Llull incidió en que "aunque sea un recién ascendido, el Breogán se ha metido por méritos propios en la Copa" y que lleva "una gran temporada".

"Tiene jugadores jóvenes y jugadores con mucho talento, seguro que están muy motivados y van a salir contra nosotros a muerte desde el principio", añadió sobre los lucenses.

Llull reconoció que han visto "muchos partidos del Breogán" y relató que son "duros en defensa" y que "se disfruta viéndoles jugar". "Vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar mañana", sentenció.

Al ser cuestionado por Sergi Quintela, jugador del equipo lucense al que se le ven características parecidas a las del propio Llull, el jugador del Real Madrid afirmó que "es un gran jugador, con mucho carácter y muy atrevido".

Laso: "Me preocupa el nivel físico y mental"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no quiso "obviar" su preocupación por el "nivel físico y mental" del equipo tras la acumulación de partidos en las últimas semanas, para añadir a continuación que mañana ante el Río Breogán "es una final".



"Me preocupan el nivel físico y mental del equipo. Es el primer año que llegamos en esta situación porque vamos a salto de mata con tanto viaje y partido. No obviamos estas cuestiones y sé que les estoy pidiendo a los jugadores un esfuerzo cada 48 horas", dijo Pablo Laso en conferencia de prensa telemática.



Además de la baja de Carlos Alocén, el equipo llega con las dudas de Rudy Fernández, Jeff Taylor y Gaby Deck.