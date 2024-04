Sergi García: "Llegamos preparados física y mentalmente al final de curso"

El jugador del Río Breogán Sergi García recogió este miércoles de manos de Jonatan López, promotor comercial de Hijos de Rivera, el trofeo Estrella Galicia que lo acredita como MVP de su equipo en el mes de marzo, según la afición del equipo celeste. El base mallorquín se mostró muy "contento y agradecido" con los seguidores breoganistas por obtener este premio, el segundo de la presente temporada, pues ya había recibido este reconocimiento como el baloncestista más destacado en el mes de noviembre.

Posteriormente, Sergi García atendió a los medios de comunicación e hizo un repaso de la actualidad del cuadro lucense, haciendo hincapié en que "el equipo ha evolucionado bien y llegamos a un final de temporada apretado, pero estamos física y mentalmente muy preparados". Además, precisó también que los jugadores están "tranquilos" para afrontar los cinco encuentros que restan para concluir la temporada porque "nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y dependemos de nosotros mismos" para conseguir la permanencia.

El base mallorquín se mostró complacido con el reconocimiento, por haber sido votado por la afición del Breogán, lo que supone un acicate para él. "Se reconoce el trabajo diario. Intentaré seguir en esta misma línea hasta que finalice la temporada, para ayudar al equipo e intentar conseguir los objetivos", indicó.

El uno breoganista cuajó un gran partido en Baskonia, en donde además batió su mejor marca de asistencias repartidas en un partido en la ACB, con ocho. "Soy un jugador que puede ayudar en diversas facetas del juego. Esta vez tocó dar más asistencias, pero me estoy encontrando muy bien jugando en este tramo final de campaña y, bueno, pienso que le puedo aportar mucho al equipo.Ojalá pueda a seguir así en los encuentros que quedan", expresó.

Sobre la dura derrota en Vitoria —el Breogán cayó por 76-74 contra el Baskonia en un choque en el que estuvo por delante en el marcador todo el tiempo, excepto los últimos 1.2 segundos—, Sergi García señaló que "el equipo está un poquito tocado". "Estuvimos jugando bien, pero al final ese punto de suerte que se necesita no lo estamos teniendo. Sin embargo, este es el camino a seguir y tenemos aún cinco partidos por delante y hay que creer en el objetivo", manifestó.

En este sentido, el baloncestista de Palma afirmó que están "preparados" en todos los sentidos para afrontar este decisivo tramo final de temporada. "La gente está muy mentalizada; creo que los jugadores hemos dado un paso adelante y sabemos la dificultad que tiene alcanzar la permanencia pero todos los equipos tienen la misma presión. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y dependemos de nosotros mismos, por lo que en ese sentido debemos estar tranquilos", afirmó.

"Físicamente ha habido momentos durante la temporada en los que hemos estado peor, pero ahora da igual como estemos. En este momento hay que centrarse en lo que hay, da igual cómo estén los jugadores; si no puede uno, estará otro. Creo que el equipo ha evolucionado bien y llegamos a un final de curso apretado, pero estamos física y mentalmente muy preparados", añadió el 10 del Breogán.

Gracias una vez más a todos los que me habéis votado para este reconocimiento 🏆Un premio que me ayuda a seguir trabajando y saber que vamos en la dirección correcta para conseguir el objetivo que merecemos! #forzabreo 💙💪🏻 pic.twitter.com/SNmfyGC3Mh

Con respecto al Dreamland Gran Canaria —el cuadro insular es sexto en la clasificación, con un bagaje de 18-11—, próximo rival del conjunto celeste este sábado (Pazo dos Deportes, 18.00 horas), Sergi García elogió a su rival pero señaló su confianza en obtener la victoria. "El Gran Canaria es un equipo físico. Es cierto que habían tenido una mala un poco mala racha, pero ante el Andorra ya se quitaron esa presión —el conjunto de Jaka Lakovic venció por 97-92—. Tienen jugadores de calidad, como Happ, que estuvo el año pasado con nosotros, Albicy... con mucha experiencia, pero nosotros también tenemos nuestras bazas para poder pararlos y desgastarlos. Creo que jugando en casa tenemos nuestras opciones", comentó.

Acerca de la relevancia de marcar un ritmo alto de juego durante los 40 minutos por la diferencia de edad entre ambos conjuntos —el quinteto titular del Dreamland en su último partido en la Liga Endesa tenía una media de edad de 32,2 años frente a los 25,4 del Breogán—, García fue diáfano. "Por supuesto es importante. Intentaremos desgastarlos , aprovechando nuestro ambiente aquí y que sea un factor importante para impedir que se lleven la victoria", aseveró.

Para concluir, el jugador del Breogán apeló a la importancia del Pazo, en el que se ha de jugar tres de los cinco choque que restan para acabar la competición. "Ya se vio el día del Palencia, en el que el público estuvo fantástico. Si tenemos este ambiente en los partidos que quedan en casa seguro que nos va a ayudar un montón", finalizó.

Estrella Galicia, uno de los principales patrocinadores del el Río Breogán, junto con el club celeste, regalan 50 entradas dobles para acudir al relevante encuentro entre el Breogán y el Gran Canaria de este sábado (Pazo dos Deportes, 18.00 horas), según informaron las redes sociales del conjunto lucense.

🤩 Xunto con @estrellagalicia regalamos 50 entradas dobres para este Río Breogán vs Gran Canaria!!!



Para obter a túa entrada debes ser un dos primeiros 50 rexistrados no seguinte formulario: https://t.co/eUPIWPf818



Xuntos no #InfernoCeleste!!



* Só maiores de 18 anos. pic.twitter.com/mvjO0qyiE9