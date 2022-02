Jorge Prado: "Si llegamos al equilibrio perfecto, seremos sin duda el rival a batir"

JORGE PRADO tenía previsto iniciar este domingo en el circuito británico de Matterley Basin su tercera temporada como piloto de MXGP, en esta ocasión como piloto del Red Bull GasGas Factory Racing, pero tendrá que esperar, ya que el Gran Premio de Gran Bretaña ha sido cancelado por el fuerte viento y se disputará el próximo fin de semana. Antes de conocer la suspensión de la prueba, el piloto lucense respondía así a las preguntas de El Progreso.

Ryan 'Ryno' Hughes dijo en su día que usted es el mejor técnicamente. Stefan Everts, con sus 10 títulos mundiales afirmó en 2020 que quizás lo es. ¿Qué opina Jorge Prado?

Jajaja (ríe). Siempre es un halago que personas con un palmarés como ellos hablen así de mí. Supongo que será la consecuencia de tanto entreno y quizá, algo innato. Un 'mix' de los dos.

Everts también afirmó, cuando debutó usted en MXGP como bicampeon mundial de MX2 (y campeón del mundo en 65 cc), que quizás en aquel entonces Herlings era el mejor piloto en la categoría reina del motocross, pero que tenía que ser más constante y no querer ganar siempre porque esa mentalidad le traía caídas y lesiones. ¿Cómo afronta Prado esta temporada?

Lo más importante siempre es que nos respeten las lesiones. Pienso en mí, pero también quiero que todos los pilotos estén en la parrilla de salida. Soy un atleta que sale a la pista a ganar, por tanto me gusta batir a todos. Jeffrey Herlings es un piloto físicamente muy fuerte. Yo cada año lo intento ser y aunque él sea mayor y corporalmente más robusto, pruebo a suplirlo con todos mis pros. Mi objetivo es ser campeón del mundo. Estos dos años anteriores las lesiones no me respetaron, pero dicen que a la tercera va la vencida.

Se habló de que Cairoli podría estar en Matterley Basin con la KTM de Herlings. No será así y parece que irá a América, donde corre el hermano de ‘Bubba’ Stewart. ¿Cuál es su favorito del Ama?

Con respecto a Tony es la primera noticia que tengo. No lo sabía. Si compite en MXGP será bienvenido y un rival más a batir. Es un piloto muy fuerte y estoy seguro que saldrá a darlo todo en la pista. Y si va a EE.UU. le deseo suerte. En el Ama este año mi candidato al título del campeonato de SX es Tomac.

"Estoy súper a gusto con el nuevo equipo"

Con constancia, si disfruta sobre la moto y con algo de suerte, podremos volver a verle, el 25 de septiembre, en el circuito de Red Bud (EE.UU.) en el MXON, donde Carmichael le entregó el trofeo al piloto revelación. Incluso como campeón de MXGP. ¿Lo imagina?

Este año tengo muchísimas ganas del MXON. Con la pandemia, las naciones han sido muy diferentes. Fue complicado poder organizarlo. Por tanto, entre los recuerdos que guardo de EE.UU. y las ganas de representar a mi país, lo voy a disfrutar el doble. ¿Campeón de MXGP? ¿Por qué no? Jajaja (ríe).

El año que ganó a Jonass en Águeda, cuando mucha gente lo daba a él por favorito para el título de MX2, escuchamos a Claudio de Carli decir que había ganado 'il bambino'. ¿Está cómodo en el Red Bull GasGas Factory Racing?

Con este proyecto nuevo me encuentro súper a gusto. Tiene tintes renovados. Pese a liderar el proyecto, todos los pilotos somos iguales en el equipo y eso hace que el ambiente sea idóneo de cara a estar concentrado para la carrera. Vivo cómodo en Italia, es el país más parecido a España en cuanto a clima, cultura y comida. Pero está claro que si en algún momento, por mi proyección deportiva tengo que cambiar de lugar lo haré. El punto positivo de Claudio es que es muy técnico con la moto. También yo sé transmitírselo. Hay pilotos que no saben detectar qué le pasa a la moto, sin embargo yo para eso tengo una sensibilidad especial. Il bambino ganó dos veces consecutivas en MX2 y espero que lo haga este año en MXGP.

La geometría del chasis del GasGas cambia por completo. Al modificar los ángulos y el cuadro, la moto se comporta distinta y es más ligera. Es un nuevo inicio, que continúa la moto con la que debutó en 450 cc en 2019, con un motor más suave (si es posible en esta cilindrada). ¿Está contento con la configuración de su actual montura?

Estamos trabajando mucho en la moto. Hemos aprovechado estas semanas en Cerdeña para probarla también en arena. Me siento cómodo con ella. Este año tenemos una moto más competitiva en arena y en terreno duro también. Si este año llegamos al equilibrio perfecto, seremos sin duda el rival a batir.

El año pasado hasta tres pilotos llegaron a la última carrera con opciones al título. Ellos son mis principales rivales

El inicio de temporada se presenta muy interesante. Herlings y Febvre tendrán que remontar. Gajser está fuerte pero puede pasarle lo de 2021. Seewer se crece con la regularidad y llegan pilotos que suben de MX2, como el vigués Rubén Fernández y Maxime Renaux. ¿Cómo afronta usted un 2022 que retoma el formato prepandemia?

Personalmente me gusta mucho el formato que hemos vivido estos dos años de pandemia. Todo concentrado en un día a mí me despeja. Es innecesario (a mi parecer) asumir el riesgo de un día más en una manga clasificatoria (cuando ni siquiera puntúa). La organización debería estudiarlo mejor. El año pasado hasta tres pilotos llegaron a la última carrera con opción al título. Ellos son mis principales rivales sobre el papel. Pero somos 40 y en MX puede pasar cualquier cosa. He visto que Renaux hizo una buena pretemporada y no paró de entrenar. Este fin de semana sabremos que pueden hacer los 'rookies'.

Usted (y otros pilotos) prefieren el formato de carreras concentradas el domingo. Infront Moto Racing (la empresa promotora del Mundial) no. Ver a los pilotos de MXGP y MX2 correr también el sábado arrastra más público. ¿Es por eso que se vuelve a este formato?

Imagino que sí. Yo amo la moto, el problema no es competir dos días. Radica en que ponemos mucho en riesgo y la manga del sábado no es puntuable. Quizá para el aficionado es difícil de entender. Pero los profesionales como nosotros salimos a ganar. Sábado o domingo. Puntué o no. Por tanto para mí es un riesgo que podría evitarse. Pero Infront manda.

Herlings dijo que su circuito favorito es Lommel. Ambos son los mejores en arena. ¿Cuándo habrá otro GP allí? ¿No lo echa de menos?

Lommel está en agosto en el calendario si no me equivoco. La prueba que han pospuesto es en Holanda. Correr en arena es lo más sacrificado. Es cierto que han sido muchos años en Bélgica y siempre digo que es mi segunda casa. Después de tantos años en Italia voy a tener demasiados sitios en los que me siento como en casa. Pero eso no está mal. De Lommel dicen que es el infierno de la arena, yo al ganar sentía que era el cielo. Así lo dejé reflejado en un post en Instagram.

Usted y Rubén en MXGP, y Yago Martínez en el Europeo, representan al motocross gallego, en su caso con un patrocinador lucense como Torre de Núñez. Honran a la generación que su padre disfrutó sobre la moto y a la afición que seguía a García Vico y Barragán, entre otros. Las mujeres se suman a esta época dorada y el motocross en España crece. ¿Hacia dónde?

Espero que hacia el infinito. Que sea una progresión y no deje de crecer. Para féminas, para hombres, niños y mayores. El MX no entiende de sexo o edad. El MX es de todos. Del piloto y del aficionado. Es cierto que hay cantera en Galicia, si lo piensas suena increíble. ¿Quién nos lo iba a decir? Les tengo que invitar a casa a buen jamón de Torre de Núñez y así compartimos vivencias, tanto los de antes como los que estamos ahora. Siempre es bueno aprender.

"Los fans me apoyaron de una forma excepcional. Los espero este año con todas mis ganas"

Gran Premio de España ESTa temporada las carreras se retransmitirán en la TVG y TVE. ¿Qué supone esta difusión y qué espera del GP de España?

Es un avance. Todo marcha sobre ruedas. Por fin muchos aficionados desde su casa podrán ver en abierto un Gran Premio. Y los que no conozcan MX pueden descubrirlo sin moverse de casa. La TVG hace un gran esfuerzo por mí y llevan unos años muy implicados. Es algo que agradezco profundamente a mi tierra. Ahora, con TVE, se suman apoyos que harán al MX más visible. En referencia al GP de casa, ¿qué puedo decir? Sin duda la mejor organización y el mejor clima. Y no solo lo digo yo, jajaja. Es el segundo año que premian este GP como el mejor y sólo llevan dos años haciéndolo. En España los fans me apoyaron de una forma excepcional. Los espero este año con todas mis ganas. Como correr en casa no hay nada.