José Durán no seguirá la próxima campaña en el banquillo del Polvorín

Era un secreto a voces en los últimos días y ahora se confirmó la salida de José Durán como técnico del Polvorín. El ya exentrenador del filial rojiblanco anunció su adiós a través de un mensaje en las redes sociales, en el que valoró su salida de la entidad.

"Cuando no acostumbras a irte de los sitios lo más probable es que tarde o temprano prescindan de ti o simplemente se cansen de verte!!. Pues bien me han comunicado que acabouse, que quieren darle un golpe de timón al filial...!!!! Podría nombrar aquí a todos aquellos a los que me gustaría dar las gracias por facilitarme el viaje durante estas cinco temporadas pero no hace falta no porque sean muchos y no quepan... sino porque saben perfectamente quiénes son y lo agradecido que les estoy!!!. También podría dar las gracias y nombrar a todos aquellos que me han colocando piedras y grandes muros en el camino obligadome a dar lo mejor de mi para poder dejarlos atrás, pero tampoco lo haré...!!! Siempre de Lugo y del Cdlugo», asegura José Durán en su mensaje en las redes sociales.

La relación de José Durán con el Club Deportivo Lugo ha sido amplia durante estos años y siempre marcada por los buenos resultados y cumplir los objetivos. Así, en el año 2004, José Durán fue técnico del primer equipo del CD Lugo en la Tercera División, al que cogió hundido en las últimas posiciones de la tabla y de la promoción de ascenso a Segunda B.

Más tarde y tras su paso por otros conjuntos, José Durán volvió al CD Lugo para ser entrenador de los juveniles y de las categorías inferiores. Hay que recordar también como en el mes de febrero de 2016, José Durán es elegido para sustituir por lo que quedaba de temporada a Luis Milla como entrenador del equipo tras la dimisión del preparador turolense. En definitiva, el técnico estuvo más de diez años integrado en la estructura de la entidad, primero como futbolista y después como entrenador y preparador físico en diferentes categorías.

En la pasada campaña, José Durán dejó al equipo rojiblanco en la zona media de la Tercera División y completando muy buenos resultados.

Álex Antón, el gran candidato

Todo hace indicar que lo que se busca es un entrenador joven y con proyección. Se trataría de Álex Antón, que sería el principal candidato a relevar a José Durán, un técnico que viene de trabajar con los juveniles del Deportivo e incluso estuvo anteriormente en el Club Deportivo Lugo.

Fran Justo

Uno de los nombres que se ha asociado con el club lucense en las últimas horas, según varios medios, es Fran Justo, técnico del Ourense CF hasta hace unos días. Según pudo saber este diario, el interés existe, pero Fran Justo tiene otras ofertas y el Polvorín también otros candidatos.