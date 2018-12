Llega el rey de Europa

El vigente campeón de Europa visita el Pazo dos Deportes de Lugo el próximo domingo (17.00 horas), una circunstancia que no se vive en la ciudad lucense desde el 4 de octubre de 2003, aunque el protagonista no fue el Real Madrid sino el FC Barcelona, que había logrado su primera Euroliga unos meses antes, concretamente el 11 de mayo de 2003 al ganar el Benetton Treviso (76-65). También jugó como campeón de Europa en Lugo el Joventut de Badalona -el 3 de diciembre de 1994- después de que la Penya lograr,a el 21 de abril de 1994, su único título en la máxima competición europea, al derrotar al Olympiakos (59-57).

Es curioso que precisamente el equipo con más títulos europeos, una decena como campeón de Europa, no haya llegado con tal condición a Lugo en ninguna de sus veintidós visitas, aunque tanto en la temporada 1973-74 como en la 1994-95 el conjunto blanco visitó al Breogán muy poco antes de conseguir el título.

Al margen de lo anecdótico, de lo que no cabe duda es que el domingo se enfrentará a uno de los mejores equipos europeos de todos los tiempos. No se puede discutir la hegemonía del Real Madrid en los últimos años tanto a nivel español como europeo. En las últimas seis temporadas, el equipo de Laso fue campeón en cuatro ediciones de la Liga Endesa (2012-13, 2014-15, 2015-16 y 2017-18) siendo subcampeón en las otras dos ediciones, mientras que la Euroliga, en las últimas seis temporadas, el Madrid jugó la final en cuatro ocasiones, venciendo en dos de ellas, en 2015 y 2018.

Los títulos son, desde luego, la mejor medida de su incontestable dominio y más si se tiene en cuenta que todo ello lo adorna con un juego sumamente atractivo, un baloncesto rápido, directo, atrevido, ofensivo... un baloncesto que se escapa de los corsés tácticos y de la filosofía conservadora que sacude en exceso el baloncesto europeo. El Madrid gana y además divierte.

Habrá quien compare a este equipo con el que Pedro Ferrándiz -que precisamente hoy será homenajeado en el partido de Euroliga que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona-, un Madrid que bajo la dirección del mencionado técnico -que ocupó el puesto en el Madrid entre 1959 y 1962, la campaña 1964-65 y entre 1966 y 1975- logró cuatro copas de Europa, 12 Ligas y 11 Copas.

No sería apropiado establecer ningún tipo de comparación entre dos épocas completamente distintas a todos los niveles; físico, de profesionalidad y dedicación, y también a nivel de contratación, ya que ahora el mercado es prácticamente libre, no como en aquella primera época, en la que durante varios años incluso llegó a estar cerrada la contratación de jugadores que no tuvieran la nacionalidad española.

La plantilla actual del Real Madrid es de auténtico lujo. Nada menos que seis de sus jugadores -Rudy Fernández, Gustavo Ayón, Walter Tavares, Trey Thompkins, Jeffrey Taylor y Anthony Randolph- tienen pasado, y en la mayoría de los casos con cierto protagonismo, en la NBA. Y aún podían ser más, ya que varias franquicias americanas han tentado en varias ocasiones a Sergi Llull que, hasta ahora, siempre declinó la posiblidad de jugar en la mejor liga del mundo.

El Real Madrid llegará al Pazo dos Deportes de Lugo, después de ganar en nueve de los once encuentros disputados en Liga Endesa. Solo Andorra (105-107) y Barça (86-69) lo superaron en la presente temporada.